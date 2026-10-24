Torna l’ora solare, lancette indietro di 60 minuti

Torna l’ ora solare . Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre gli italiani diranno addio, fino a marzo 2027, all’ora legale, a cui si ricorre per sfruttare meglio la luce naturale nei mesi più luminosi dell’anno. Alle 3 del mattino, le lancette dell’orologio si sposteranno indietro di 60 minuti : i dispositivi digitali come smartphone, smartwatch, pc, tablet e console si aggiornano in maniera automatica, mentre vanno cambiati manualmente i dispositivi analogici.

Si avrà un’ora in più di luce al mattino, però le giornate saranno più brevi: l’alba arriverà prima, ma il tramonto verrà anticipato, quindi ci sarà più luce a inizio giornata mentre le serate saranno più buie.