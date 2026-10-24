“Soldi ad armi e guerre, le nostre scuole cadono a pezzi”: 400 studenti al presidio in piazza della Libertà

Tanti ragazzi e ragazze hanno risposto alla chiamata dell’Unione degli Studenti: “Non siamo delinquenti, questa è una lotta di tutti per tutti”

Mentre nei dintorni della stazione ferroviaria continuano le identificazioni di giovani da parte della polizia, in piazza Libertà circa 400 ragazzi e ragazze hanno risposto alla chiamata dell’Unione degli Studenti.

Un presidio che avrebbe dovuto tenersi in largo Porta Nuova (l’anno scorso ribattezzata piazza Gaza dai manifestanti) ma che la Questura ha voluto si spostasse in piazza Libertà, dove cartelli e striscioni “per una scuola migliore” e “generazione in rivolta” accompagnano gli interventi al microfono di studenti delle scuole superiori.

“Noi non ce la facciamo più” – ha gridato una studentessa -, basta dare soldi ad armi e guerre, le nostre scuole cadono a pezzi”.

“Oggi dobbiamo parlare di quale scuola vogliamo – ha detto un’altra -, una scuola che non lasci indietro nessuno e non costringa le famiglie tra arrivare a fine mese e garantire un’istruzione dignitosa ai propri figli”.

Dopo le 350 identificazioni di venerdì, effettuate dalla polizia alla stazione autolinee e fuori dalle scuole di città e provincia, la partecipazione sabato mostra quanto la presenza delle forze dell’ordine abbia in qualche modo scoraggiato la presenza dei più giovani, anche se chi ha risposto alla convocazione ha le idee chiare: i ragazzi e le ragazze di Bergamo chiedono diritti, scuole dignitose, trasporti accessibili, uguaglianza.

Tanti i cartelli contro la guerra, qualche bandiera palestinese.