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Oriocenter, la linea 1 di Atb salta le fermate nel weekend per motivi di ordine pubblico
Stop ai collegamenti con il centro commerciale sabato 24 e domenica 25 ottobre. Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 26
Orio al Serio. Niente fermate a Oriocenter per la linea 1 di Atb nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre. La sospensione è stata disposta su richiesta dell’Agenzia del trasporto pubblico di Bergamo per ragioni di ordine pubblico, come comunicato dall’azienda di trasporto sui propri canali social.
Il provvedimento riguarda le fermate numero 759 e 761. Per entrambe le giornate, gli autobus della linea 1 non fermeranno al centro commerciale in nessuno dei due sensi di marcia.
La modifica è limitata alle fermate di Oriocenter: il resto del servizio rimarrà regolare, senza variazioni di percorso. Le fermate saranno ripristinate da lunedì 26 ottobre.