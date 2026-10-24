Orio, furti ai passeggeri all’esterno dell’aeroporto e nei parcheggi: arrestato 34enne

La Polizia di Stato ha arrestato nella notte del 22 ottobre un cittadino italiano del 1992, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo nell’ambito di un’indagine su una serie di furti commessi nelle aree esterne e nei parcheggi dell’aeroporto di Orio al Serio.

L’arresto è stato eseguito dalle Volanti della Questura di Bergamo, che hanno rintracciato l’uomo in città. Pluripregiudicato, era già stato arrestato nel 2025 per reati della stessa natura, commessi sempre in ambito aeroportuale. Nonostante fosse destinatario di un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Orio al Serio disposto dal Questore di Bergamo, è stato raggiunto dalla nuova misura cautelare. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro.