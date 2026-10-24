L'intervento|
Orio, furti ai passeggeri all’esterno dell’aeroporto e nei parcheggi: arrestato 34enne
Già arrestato nel 2025 per reati analoghi, è stato trovato con un martelletto frangivetro: divieto di dimora, per condotte analoghe, ai danni di una donna
La Polizia di Stato ha arrestato nella notte del 22 ottobre un cittadino italiano del 1992, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo nell’ambito di un’indagine su una serie di furti commessi nelle aree esterne e nei parcheggi dell’aeroporto di Orio al Serio.
L’arresto è stato eseguito dalle Volanti della Questura di Bergamo, che hanno rintracciato l’uomo in città. Pluripregiudicato, era già stato arrestato nel 2025 per reati della stessa natura, commessi sempre in ambito aeroportuale. Nonostante fosse destinatario di un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Orio al Serio disposto dal Questore di Bergamo, è stato raggiunto dalla nuova misura cautelare. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro.
Il provvedimento è il risultato di un’articolata attività investigativa dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Orio al Serio, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire una serie di furti, denunciati negli ultimi mesi, che hanno riguardato prevalentemente passeggeri in transito dallo scalo bergamasco.
Nella mattinata dello stesso giorno, gli agenti della Polizia di Frontiera hanno inoltre eseguito la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Orio al Serio nei confronti di una cittadina italiana del 1994, indagata per analoghe condotte predatorie commesse in ambito aeroportuale.
L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di rafforzamento della prevenzione e del controllo del territorio, concordato con la Prefettura, la Questura e le altre Forze di Polizia, per contrastare la criminalità diffusa, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da un’elevata concentrazione di passeggeri, come l’aeroporto di Bergamo.