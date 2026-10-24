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Nino Frassica, Pablo Trincia, OktoberFest, Donizetti Off e Alpini: il week-end in città
24 ottobre 2026 | 06:48
Foto dal sito di ChorusLife
Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 24 e domenica 25 ottobre
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano le celebrazioni per il 65° anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Città Alta, Nino Frassica & Los Plaggers Band (sabato) e Pablo Trincia (domenica) alla ChorusLife Arena, l'”OktoberFest – Festa della birra” a ChorusLife e le proposte del festival “Donizetti Off” al Teatro Donizetti.
Da annotare, inoltre, spettacoli, la nuova tappa di “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli” e altro ancora.
Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 24 e domenica 25 ottobre.
BERGAMO
SABATO 24 OTTOBRE
DOMENICA 25 OTTOBRE