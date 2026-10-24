Nino Frassica, Pablo Trincia, OktoberFest, Donizetti Off e Alpini: il week-end in città

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano le celebrazioni per il 65° anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Città Alta, Nino Frassica & Los Plaggers Band (sabato) e Pablo Trincia (domenica) alla ChorusLife Arena, l'”OktoberFest – Festa della birra” a ChorusLife e le proposte del festival “Donizetti Off” al Teatro Donizetti.