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Nino Frassica, Pablo Trincia, OktoberFest, Donizetti Off e Alpini: il week-end in città

24 ottobre 2026 | 06:48
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Nino Frassica, Pablo Trincia, OktoberFest, Donizetti Off e Alpini: il week-end in città
Foto dal sito di ChorusLife

Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 24 e domenica 25 ottobre

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano le celebrazioni per il 65° anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Città Alta, Nino Frassica & Los Plaggers Band (sabato) e Pablo Trincia (domenica) alla ChorusLife Arena, l'”OktoberFest – Festa della birra” a ChorusLife e le proposte del festival “Donizetti Off” al Teatro Donizetti.

Da annotare, inoltre, spettacoli, la nuova tappa di “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli” e altro ancora.

Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 24 e domenica 25 ottobre.

BERGAMO

SABATO 24 OTTOBRE

Gli Alpini di Città Alta festeggiano il il 65° di fondazione

Nino Frassica & Los Plaggers Band alla ChorusLife Arena

Al Fondaco del Sale lo spettacolo di cabaret “1+1 fa sempre 3”

“Nottole by day”, itinerario nella storia a Bergamo

Luca Tiraboschi presenta “Il ladro del tempo” al Mondadori Bookstore a ChorusLife

Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end

Al Piazzale degli Alpini “Casoncelli vs Ossobuco e Risotto alla Milanese”

A ChorusLife due week-end con “OktoberFest – Festa della Birra”

DOMENICA 25 OTTOBRE

Tornano le “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli”

Visite guidate al Teatro Donizetti

“Opera Unplugged: Le convenienze ed inconvenienze teatrali”

Domenica a pranzo con la voce di Pat Todd da Bikefellas

Alla chiesa dell’Adorazione concerto d’arpa di Flora Vedovelli

Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end

Pablo Trincia alla ChorusLife Arena con “L’uomo sbagliato”

Al Piazzale degli Alpini “Casoncelli vs Ossobuco e Risotto alla Milanese”

A ChorusLife due week-end con “OktoberFest – Festa della Birra”