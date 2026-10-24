Manifestazione degli studenti, nessuna vetrina blindata in centro: sicurezza rafforzata, in volo anche l’elicottero

Sugli interventi dei giorni scorsi delle forze dell’ordine nei confronti dei giovani è intervenuta con un duro post sui social network Oriana Ruzzini, assessora alla transizione ecologica, ambiente e verde del Comune di Bergamo: “Accomodante con i forti, forte con i deboli. Con gli autotrasportatori e gli agricoltori in rivolta il governo arriva all’accordo: 106 milioni di euro e nuove misure contro il caro gasolio. Sarà abbastanza? No, ma è comunque un segnale rispetto alle cosiddette ‘due dita negli occhi’ che hanno ricevuto gli studenti in piazza. Perché di fronte alle proteste dei giovani chiunque con un minimo di lungimiranza avrebbe ascoltato le loro istanze, si sarebbe fatto carico di investire di più sulla scuola. Invece no, oltre al fermo preventivo arriva la minaccia di Nordio: ‘Amplieremo le carceri minorili’. Una frase che manifesta bene il pensiero troglodita di questi soggetti, che anziché fermarsi a capire come arginare le disuguaglianze crescenti, leggere nelle proteste tutta la frustrazione derivata dal loro razzismo fomentato per anni, gonfia il petto e minaccia i ragazzi, i nostri figli, le famiglie. Più di una persona mi ha riportato le esperienze di questi giorni: in via Gavazzeni o alla stazione i ragazzi vengono fermati e identificati mentre vanno a scuola. Vengono fermati se con aspetto ‘astrattamente riconducibile a forme di devianza giovanile’. Discriminazione palesemente istituzionalizzata. E se non si ha il documento i genitori vengono chiamati e il ragazzo può essere portato in questura. Mi chiedo quanto ci stia costando questo approccio miope, dal punto di vista economico e di sicurezza, perché se gli agenti devono controllare i documenti dei ragazzini non possono essere più utili altrove. E sono ovvie le conseguenze sul piano sociale, perché non ascoltare il mondo della scuola e discriminare i giovani alimenta la tensione che si ritorce contro i più fragili. Ragazzini cattivi che vogliono più soldi per la scuola contro il governo dei forti che protegge le città dalle proteste. Una ricetta perfetta per la campagna elettorale della destra. Mai come ora è stato importante tenere i nervi saldi e non cadere nelle loro trappole: protestare pacificamente, fare sentire al governo più ottuso dal dopoguerra la potenza delle parole e della presenza non violenta nelle piazze. E, al più presto, andare a votare e rispedirli nel passato fascista da cui sono venuti”.