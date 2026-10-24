L’allarme di trasportatori e agricoltori: “Crisi grave e profonda, nessuno è escluso”

“Le proteste dei trasportatori e degli agricoltori esprimono una crisi generale che colpisce tutto il tessuto sociale”. Così Donato Gallo, presidente del Coordinamento Agricoltori lucani, esprime il malumore che sta animando le manifestazioni nel Sud Italia.

L’aumento dei costi del carburante è solamente la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Donato Gallo evidenzia: “Come in molti altri Comuni, martedì scorso (20 novembre, ndr) si è svolta la manifestazione a Lavello, in provincia di Potenza, in Basilicata. La partecipazione è stata abbondante: eravamo oltre un migliaio di persone per esprimere il grave disagio di tutto lo strato sociale della nostra cittadina. I problemi non sono rappresentati solo dal caro-vita e dal caro-carburante: le criticità sono più ampie e necessitano di essere affrontate concretamente. Ci troviamo in una situazione di crisi che tocca tutti i cittadini del nostro Comune e più in generale l’Italia. I motivi sono chiari: non si arriva alla fine del mese perché gli stipendi sono troppo bassi per i lavoratori dipendenti, le pensioni sono troppo basse per i pensionati e non c’è più marginalità per gli imprenditori in quanto i costi sono arrivati alle stelle. Tutto ciò fa deprimere i consumi e determina una pesante regressione”.

“Naturalmente – prosegue il presidente del Coordinamento Agricoltori lucani – l responsabilità risiedono nelle scelte politiche ed economiche sia a livello nazionale sia su scala europea. Le soluzioni sono semplici ma necessitano di coraggio: da una parte bisogna tassare gli extra-profitti per chi si approfitta della situazione di crisi e dall’altra non si devono usare i soldi dei cittadini per spargere morti e genocidi in giro per il mondo ma per rispondere alle loro esigenze. Questa è la mia idea, ma è ciò che pensa tutta la cittadinanza: le uniche bandiere che sventolavano alla manifestazione erano quella dell’Italia e quella della pace, non si trovavano simboli di partito. C’erano solo singoli esponenti di alcune forze politiche, che hanno aderito a titolo personale, a dimostrazione di una piazza trasversale. A completare il quadro, tante associazioni e una presenza particolarmente significativa: il vescovo della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, monsignor Ciro Fanelli, era impossibilitato a partecipare ma ha mandato due vicari e una lunga riflessione pastorale per esprimere il suo supporto e fornire interessanti spunti di riflessione. Nei giorni precedenti, inoltre, aveva già testimoniato la propria vicinanza visitando il nostro presidio durante il blocco stradale e ci aveva fatto enormemente piacere”.