Immigrazione irregolare, stretta della Polizia in città: un arresto, due denunce e tre allontanati dall’Italia

Tra gli identificati un cittadino marocchino destinatario di diversi decreti di espulsione e un ivoriano che si era visto respingere la richiesta di protezione speciale, in manette un turco entrato in Italia nonostante il divieto di reingresso

La Polizia di Stato di Bergamo intensifica i controlli sulla regolarità del soggiorno. Nella mattinata di venerdì 23 ottobre un blitz dell’Ufficio Immigrazione con il supporto del Reparto Mobile ha portato all’accompagnamento in Questura di 13 cittadini stranieri per gli accertamenti sulla loro posizione sul territorio nazionale.

Al termine delle verifiche, il Questore ha disposto tre ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini privi dei requisiti per soggiornare in Italia. Due persone sono state invece accompagnate presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), dove resteranno in attesa delle procedure previste per il rimpatrio.

Tra queste, un cittadino marocchino destinatario di diversi decreti di espulsione ai quali non aveva mai ottemperato, con precedenti per detenzione di stupefacenti e furto aggravato. Il secondo è un cittadino ivoriano che non aveva rinnovato il titolo di soggiorno e la cui richiesta di protezione speciale aveva ricevuto parere negativo dalla Commissione territoriale di Brescia per mancanza dei requisiti necessari.

Altri due cittadini sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per la violazione del foglio di via obbligatorio. L’Ufficio Immigrazione ha inoltre disposto, nei confronti di un cittadino tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un provvedimento di respingimento emesso ad Agrigento e rimasto inottemperato, l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Nella stessa mattinata è stato convalidato l’arresto di un cittadino turco entrato in Italia nonostante il divieto di reingresso, con applicazione della pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

L’attività della V Sezione Operativa dell’Ufficio Immigrazione si è inserita in una più ampia giornata di servizi di prevenzione e controllo predisposti dalla Polizia di Stato. Contestualmente, il Reparto Prevenzione Crimine ha operato nelle aree della stazione ferroviaria, di Malpensata e dei Propilei, con verifiche documentali e controlli nelle zone maggiormente interessate dai flussi di mobilità urbana.

Nel complesso, sono state identificate 537 persone.