Federmeccanica a Bergamo, Bettini: “Basta interventi tampone, serve una vera politica industriale”

Da sinistra: il presidente di Federmeccanica Simone Bettini, il presidente di Confindustria Bergamo Matteo Zanetti e il Development Director del Kilometro Rosso Roberto Marelli

Dall’automotive all’ex Ilva, al Kilometro Rosso si è chiusa la due giorni di assemblea generale dell’associazione. Zanetti (Confindustria Bergamo): “La manifattura sia la base su cui calare l’IA. Robotica e umanoidi aumenteranno l’efficienza”

Bergamo. “Prima di chiedere gli incentivi serve scrivere una politica industriale”. Parte da qui Simone Bettini, presidente nazionale di Federmeccanica, a margine della due giorni di assemblea generale dell’associazione, ospitata giovedì 22 e venerdì 23 ottobre al Kilometro Rosso e patrocinata da Confindustria Bergamo. Il bersaglio è un modo di governare l’industria che, a suo giudizio, rincorre un’emergenza dopo l’altra. “Mettere pezze a colori per gli scioperi, il Paese diventa un bancomat – riflette -. Prima serve una direzione, poi capiremo le misure concrete”.

Sul tavolo ci sono il futuro della manifattura italiana ed europea, la transizione ecologica, l’intelligenza artificiale, i costi dell’energia e le nuove generazioni. Per Federmeccanica a Bergamo parte un percorso quadriennale dedicato al lavoro, per riportare la manifattura al centro del rapporto con la società. Anche la scelta della sede va in questa direzione. “Volevamo cambiare il nostro modo di comunicare – spiega Bettini -. Qui c’è tutto quello che un imprenditore vorrebbe avere: cultura, lavoro, giovani, scuola, start up. Vorrei fare del Kilometro Rosso, per la manifattura, quello che Davos è per la geopolitica e Cernobbio per l’economia”.

Matteo Zanetti, presidente di Confindustria Bergamo, elenca i fattori che pesano sulla competitività del territorio: energia, tempi delle autorizzazioni, infrastrutture. “Il costo dell’energia sta mandando una serie di produzioni fuori mercato – ricorda -. Gli iter burocratici sono troppo lunghi e rischiano di frenare investimenti e progetti. In più, qui in Bergamasca c’è il tema delle infrastrutture, quelle da completare e quelle ancora da progettare”.

Sull’innovazione la linea è chiara: l’intelligenza artificiale deve trovare nelle fabbriche il suo terreno di applicazione. “L’IA ha bisogno di un sottostante, che nel nostro caso è la manifattura – riflette Zanetti -. Bisogna calare l’intelligenza artificiale nelle fabbriche per fare meglio quanto già sappiamo fare”. E la metalmeccanica, aggiunge, è il cuore di Confindustria. “Nell’organizzazione delle nostre imprese si stanno introducendo delle complessità che vogliamo interpretare come opportunità: intelligenza artificiale, robotica, umanoidi – sottolinea -. Aiuteranno ad aumentare efficienza e bontà dei nostri processi produttivi”.

Vicino a Bettini e Zanetti siede Roberto Marelli, development director del Kilometro Rosso. Per Federmeccanica il pubblico a cui parlare è soprattutto quello dei più giovani, e per raggiungerlo bisogna smontare un’immagine. “Se non rompiamo il racconto della metalmeccanica come una fabbrica sporca e polverosa, quelle realtà non ci sono più – sentenzia Bettini -. Bisogna avere il coraggio di dirlo: c’è troppo silenzio in questo Paese”. L’obiettivo, insiste, è creare occupazione di qualità, con un confronto che coinvolga i giovani imprenditori e i rappresentanti delle diverse Regioni.

Il discorso passa poi all’automotive europeo e alla strada verso la mobilità a basse emissioni. Per Bettini la crisi viene da lontano, ma non è irreversibile. “È un problema degli ultimi 25 anni. Il settore è diluito, non ancora perso”, osserva. La critica è rivolta al rischio di legare la transizione a una sola soluzione tecnologica, quando la sua ricetta è lasciare spazio alla ricerca e alla capacità delle imprese di trovare strade diverse. “Il valore delle imprese è la ricerca, lasciateci lavorare – afferma -. Sarà il mercato a scegliere le giuste tecnologie”.

Resta lo scenario internazionale, dove pesa la concorrenza cinese. Zanetti sottolinea il ruolo del sostegno pubblico all’industria di Pechino e la capacità di investimento che ne deriva, con cui le imprese europee devono fare i conti. Anche qui, però, le misure di sostegno da sole non bastano. “Dinamismo e creatività – sottolinea – possono rilanciare l’industria europea, a patto di poter contare su energia competitiva, infrastrutture adeguate, procedure più rapide e strumenti per l’innovazione davvero accessibili”.

Bettini e Zanetti

La politica industriale si misura anche sull’acciaio, e quindi sul futuro dell’ex Ilva. Bettini ricorda le ingenti risorse impiegate negli ultimi vent’anni e ritiene sia ora di decidere che futuro dare alla siderurgia italiana. La sua risposta, se possibile, è puntare su un impianto moderno e a basse emissioni: “Se con alcuni miliardi di euro ricostruiamo un’acciaieria green tra le più belle d’Europa, io non avrei dubbi”.