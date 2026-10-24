Data center, a Treviglio nasce un comitato per monitorare i progetti

Dopo la serata informativa del 9 ottobre raccolte una trentina di adesioni. L’obiettivo è coinvolgere cittadini di Treviglio e dei comuni vicini e monitorare i progetti sul territorio

Treviglio. Un comitato o un osservatorio per monitorare i progetti dei data center in città e nei comuni vicini. È l’obiettivo degli organizzatori delle iniziative informative avviate nelle scorse settimane, dopo l’interesse riscontrato nel corso di una serata del 9 ottobre allo Spazio Hub di Treviglio. La realtà non si è ancora costituita formalmente, ma il percorso è partito e ha già raccolto diverse decine di adesioni.

A spiegare come si sta sviluppando l’iniziativa è Paola Ferrandi, tra le organizzatrici dell’incontro “(On)data center”:“La sala piena alla serata informativa del 9 ottobre – spiega – e la discussione animata seguita all’intervento di Enrico Duranti ci hanno mostrato quanto l’interesse verso questo tema sia vivo e oltrepassi i confini comunali. Abbiamo raccolto una trentina di adesioni a fine serata e ci siamo attivati per creare nuove occasioni di incontro. L’intenzione è lavorare alla nascita di un comitato o di un osservatorio che possa coinvolgere cittadini e cittadine di Treviglio e dei comuni vicini, interessati a informarsi, discutere e impegnarsi concretamente”.

L’idea è costruire una realtà in collegamento con la Rete dei comitati Stop data center, che ha già avviato un lavoro a livello regionale e nazionale. Per gli organizzatori, infatti, il tema non può essere affrontato soltanto a livello locale, perché le ricadute dei progetti riguardano un territorio più ampio.

Le preoccupazioni espresse da Ferrandi riguardano, soprattutto, il consumo di suolo e la pianificazione urbanistica. Secondo l’organizzatrice, i due progetti già approvati a Treviglio rischiano di aggravare una situazione territoriale che considera compromessa, con nuove superfici impermeabilizzate e la possibile perdita di aree verdi e agricole.

“Temiamo molto l’impatto ambientale, l’enorme consumo energetico, le isole di calore, il rumore e l’installazione di generatori a gasolio, che comunque verrebbero attivati mensilmente – sottolinea Ferrandi -. A fronte di consumi, costi e inquinamento, facciamo fatica a vedere i benefici di queste opere, sia sul piano sociale sia su quello occupazionale”.

C’è poi il tema del coinvolgimento dei residenti nelle decisioni: uno degli aspetti che, gli organizzatori, considerano più importanti, alla luce dei progetti già approvati in città.