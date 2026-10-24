Comunicazione e social alla moglie del sindaco, la minoranza: “Chiarire i criteri della scelta”

Nel riquadro, il sindaco Daniele Esposito

Albino. Dopo la replica del sindaco Daniele Esposito, sul caso dell’incarico alla moglie del primo cittadino interviene la minoranza. In un comunicato intitolato “Una nomina che richiede chiarezza”, i gruppi In Albino, Futuro in Comune e Energie in Albino chiedono risposte sull’affidamento dell’Ufficio Comunicazione Social e tentano di ricostruire l’assunzione della donna in Comune nel 2021.

Il punto di partenza, scrivono, è proprio quella vicenda. “A febbraio 2021 il ‘Piano dei fabbisogni di personale 2021-2023’ prevedeva un’assunzione di livello C, tramite concorso o mobilità – sostengono i consiglieri Giorgia Gandossi (In Albino), Giacomo Carrara (Futuro in Comune), Paola Benigni, Marino Maffeis e Marco Birolini (Energie in Albino) -. A maggio la Giunta ha invece scelto un livello B, da coprire con lo scorrimento di una graduatoria, chiedendo la disponibilità del Comune di Filago, che aveva svolto un concorso a settembre 2020. Al concorso aveva partecipato anche la moglie dell’allora vicesindaco, oggi sindaco, classificandosi ventesima su venticinque”.

Da qui una serie di domande: perché non indire un concorso per un posto a tempo indeterminato, perché abbassare il livello da C a B, perché chiedere la graduatoria a un comune distante per un ruolo in Biblioteca e Cultura, e perché farlo proprio quando lo scorrimento si avvicinava alla ventesima posizione. “Non mettiamo in dubbio la correttezza dell’operato degli uffici – precisano -, ma le coincidenze sono troppo evidenti per essere ignorate”.

Sull’incarico attuale, i gruppi d’opposizione riconoscono che a conferirlo sia stata la responsabile d’area, come ha spiegato Esposito, ma ricorda che è stata la Giunta, con la recente riorganizzazione degli uffici, a istituire l’Ufficio Comunicazione Social. Chiede quali criteri abbiano portato a individuare la responsabile e quali garanzie siano previste per l’imparzialità della comunicazione istituzionale. Il sindaco aveva sottolineato che la moglie lavora in Comune dal 2021, prima della sua elezione a giugno 2024. Ma, replica la minoranza, già allora era vicesindaco e già allora erano stati sollevati dubbi sulle modalità di assunzione. Secondo l’opposizione, il curriculum non risulterebbe adeguato al ruolo.