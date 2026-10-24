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Ciserano, esce di strada con la moto: grave un 21enne
L’incidente è avvenuto intorno alle 19 in via Francesca. Coinvolte due persone, sul posto ambulanze, automedica ed elisoccorso
Ciserano. Grave incidente stradale intorno alle 19 di oggi, sabato 24 ottobre, lungo la strada provinciale Francesca, a Ciserano. Un motociclista di 21 anni è finito fuori strada mentre viaggiava in direzione di Pontirolo.
La dinamica è ancora da chiarire. Non è al momento noto se il giovane abbia perso il controllo della moto nel tentativo di evitare un trattore con autobotte che proveniva da un campo dopo aver effettuato la concimazione. Il motociclista è finito sul lato nord della provinciale.
Il conducente del trattore si è fermato per prestare i primi soccorsi al 21enne e ha allertato i soccorritori. Poco dopo, una Fiat Panda, condotta da un uomo, è finita contro la parte posteriore del mezzo agricolo.
Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso, oltre alla Polizia stradale di Treviglio, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Il tratto della provinciale Francesca è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni e i rilievi.
Seguono aggiornamenti.