Cieli prevalentemente sereni per tutto il weekend: temperature in calo

Sabato 24 ottobre 2026

Tempo Previsto: Lungo il settore alpino prossimo al confine molto nuvoloso o coperto fino al mattino con residue precipitazioni, nevose oltre 1600/1800 m. Altrove poche nubi e assenza di fenomeni con ampio soleggiamento lungo le pianure e le Prealpi. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta a partire dal settore di nord-ovest in estensione dalla serata a tutta la regione, ma senza fenomeni associati.

Temperature: Minime in ulteriore calo e intorno a +5/7 °C (qualche grado in più in città);

Massime in lieve aumento e intorno a +18/+20 °C;

Zero termico in libera atmosfera nelle ore centrali a 1900/2100 m.

Venti: Sia in pianura che in alta montagna da nord-ovest, moderati al piano con qualche rinforzo di favonio sul settore occidentale della regione e vallate esposte, forti in quota.