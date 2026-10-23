Venerdì pomeriggio torna la pioggia a Bergamo. Poi spazio al sole nel weekend

L’anticiclone delle Azzorre confinato in sede atlantica e un vivace ciclone d’Islanda pilotano correnti occidentali verso il Nord Italia con l’alternanza di onde cicloniche e anticicloniche in rapida successione. Ne consegue un rapido peggioramento e un calo termico, dopo la bella giornata di ieri. Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nei prossimi giorni.

Temperature vicine ai valori medi trentennali 1991-2020. In prospettiva a media scadenza (3-5 giorni) si dovrebbe tornare ad una nuova fase anticiclonica con ristagno dell’aria nei bassi strati, possibili nebbie e accumulo significativo di inquinanti, nonchè temperature massime in aumento e superiori ai valori medi.

Venerdì 23 ottobre 2026

Tempo previsto: rapido peggioramento a partire da ovest con deboli precipitazioni a carattere sparso a cominciare dal primo mattino sul settore occidentale, in rapido movimento verso est, ove risulteranno a tratti moderate e più diffuse. Quota neve oltre 1700/1900 m con locali sconfinamenti a quote inferiori laddove le precipitazioni saranno moderate. Miglioramento con schiarite a partire dalle pianure occidentali nel corso del pomeriggio in successiva propagazione al resto della regione.

Temperature: minime in calo e intorno a +7/9 °C (qualche grado in più in città); massime in calo e intorno a +16/+18 °C; Zero termico in libera atmosfera nelle ore centrali a 2000/2200 m.

Venti: in pianura deboli orientali; in quota moderati sud-occidentali.

Sabato 24 ottobre 2026

Tempo previsto: lungo il settore alpino prossimo al confine molto nuvoloso o coperto fino al mattino con residue precipitazioni, nevose oltre 1600/1800 m. Altrove poche nubi e assenza di fenomeni con ampio soleggiamento lungo le pianure e le Prealpi. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta a partire dal settore di nord-ovest in estensione dalla serata a tutta la regione, ma senza fenomeni associati.

Temperature: minime in ulteriore calo e intorno a +5/7 °C (qualche grado in più in città); massime in lieve aumento e intorno a +18/+20 °C; Zero termico in libera atmosfera nelle ore centrali a 1900/2100 m.

Venti: sia in pianura che in quota da nord-ovest, moderati al piano con qualche rinforzo di favonio sul settore occidentale della regione e vallate esposte, forti in quota.

Domenica 25 ottobre 2026