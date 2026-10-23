UniBg, dal Ministero un contributo per i 300 posti letto nel complesso di via Statuto

Bergamo. “Investire nell’accoglienza significa rendere Bergamo sempre più attrattiva per gli studenti e contribuire alla vitalità e allo sviluppo della comunità cittadina. La residenza universitaria di via Statuto si inserisce in una visione di lungo periodo, che guarda al patrimonio dell’Ateneo come a una risorsa per l’intera città e traduce la programmazione in interventi concreti”. Così il rettore dell’Università di Bergamo, Sergio Cavalieri, commenta i nuovi provvedimenti del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) che destinano nuovi finanziamenti all’housing universitario, confermando l’impegno dell’Ateneo per la realizzazione della residenza universitaria nel complesso di via Statuto, che prevede circa 300 posti letto.

“Con i nuovi posti, che si aggiungono a quelli previsti nell’ex caserma Montelungo, UniBg rafforza il proprio impegno per il diritto allo studio e per la qualità dei servizi dedicati alla comunità universitaria”, aggiunge Cavalieri.

“Esprimo soddisfazione – aggiunge Maria Alessandra Gallone, consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca e Presidente dell’Ispra – per i nuovi finanziamenti destinati all’housing universitario, che confermano l’attenzione del Ministro Anna Maria Bernini nel rendere il diritto allo studio sempre più accessibile e nel dare risposte concrete alle esigenze dei giovani. Da bergamasca, sono particolarmente soddisfatta per i 10 interventi finanziati in Lombardia, che porteranno alla realizzazione e alla riqualificazione di 1.577 posti alloggio, coinvolgendo importanti realtà accademiche, tra cui l’Università di Bergamo. L’housing universitario non è soltanto una risposta al bisogno di un alloggio, ma uno strumento di inclusione, equità sociale, crescita culturale e attrattività dei territori. Investire nei luoghi dello studio significa investire nelle persone, mentre rigenerare gli spazi per accogliere i giovani significa dare nuova vita alle nostre città”.

A seguito dello scorrimento della graduatoria nell’ambito del V bando attuativo della legge n. 338/2000, che prevede il cofinanziamento statale per la realizzazione e la riqualificazione di residenze universitarie, il Ministero ha richiesto agli atenei interessati di confermare la volontà di proseguire nella realizzazione degli interventi. UniBg conferma il proprio impegno per la residenza universitaria del complesso di via Statuto, che prevede circa 300 posti letto, oltre a servizi a supporto della vita universitaria. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare universitario e di rigenerazione di una parte significativa della città, rafforzando il ruolo dell’Ateneo nello sviluppo di Bergamo e dei suoi servizi.

Il progetto si trova in una fase avanzata: è in corso la validazione del progetto esecutivo e l’appalto per i lavori è previsto per il primo semestre del 2027. Il completamento richiederà circa tre anni. Lo scorrimento della graduatoria interviene pertanto in un momento in cui la progettazione esecutiva è già stata completata, a conferma di un percorso di programmazione che ha consentito all’Ateneo di portare avanti le attività senza attendere l’assegnazione del cofinanziamento. Il contributo statale rafforza così la sostenibilità economica di un investimento già definito e avviato sotto il profilo progettuale, il cui costo previsto è pari a 36 milioni di euro, di cui 27,9 milioni di cofinanziamento. L’intervento può contare inoltre sul sostegno di Regione Lombardia, che ha contribuito alla determinazione del punteggio nella valutazione di ammissibilità.

Donato Ciardo, dirigente dell’Area legale e appalti di UniBg, sottolinea come il finanziamento si aggiunga a quelli precedentemente assegnati per la riqualificazione degli altri corpi di fabbrica del complesso dell’ex Accademia della Guardia di Finanza, nell’ambito di un programma articolato di interventi che l’Ateneo sta conducendo attraverso una pianificazione coordinata delle risorse e delle diverse fasi di realizzazione. Sono infatti in corso i lavori per gli impianti sportivi e la validazione del progetto esecutivo per la realizzazione di uffici per docenti e amministrativi del polo giuridico. Per quest’ultimo è in piena attività la fase di bonifica e strip out. Per gli impianti sportivi il costo previsto è pari a circa 11 milioni di euro, a fronte di un finanziamento ministeriale di 3,3 milioni di euro, mentre per amministrazione e aule il costo è pari a circa 35 milioni di euro, a fronte di un finanziamento ministeriale di 10,8 milioni di euro. Nel complesso, i tre interventi rappresentano un programma di investimenti da circa 82 milioni di euro, con circa 42 milioni di finanziamenti ministeriali previsti o già assegnati. Un impegno significativo, che rende centrali la capacità di programmazione, il coordinamento delle procedure e l’impiego responsabile delle risorse.

La residenza sarà composta da camere singole e doppie, alcune delle quali accessibili a persone con disabilità, e sarà progettata con particolare attenzione alla qualità degli spazi, al comfort abitativo, all’accessibilità e al basso impatto energetico.