Treviglio, 1.800 studenti per HackersGen: il progetto è tra i dieci finalisti al mondo

Giovedì 22 ottobre al PalaFacchetti e all’Anteo Spazio Cinema la quinta edizione dell’evento dedicato alla formazione digitale. I partecipanti sono raddoppiati rispetto allo scorso anno e il progetto è finalista al Global EdTech Prize 2026

Treviglio. Circa 1.800 studenti e docenti da tutta Italia si sono ritrovati giovedì 22 ottobre, in città, per la quinta edizione di HackersGen, l’evento dedicato all’orientamento e alla formazione nel settore dell’informatica per i giovani tra i 16 e i 19 anni. Il numero dei partecipanti è raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il progetto ha ottenuto anche un riconoscimento internazionale, entrando tra i dieci finalisti mondiali del Global EdTech Prize 2026, nella categoria Non-Profit, dedicata all’innovazione educativa.

La manifestazione si svolge tra il PalaFacchetti – BCC Carate e Treviglio e l’Anteo Spazio Cinema, con un programma che alterna incontri con professionisti, sessioni formative e attività pratiche. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Gianfranco Marilli Ets in collaborazione con Sorint.lab, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle professioni digitali e aiutarli a conoscere le opportunità di un settore in continua evoluzione.

“Essere stati selezionati tra i dieci finalisti mondiali del Global EdTech Prize – spiega Chiara Marilli, presidente della Fondazione Gianfranco Marilli Ets – è un riconoscimento importante, ma soprattutto uno stimolo a continuare su questa strada. Crediamo che ogni giovane debba avere la possibilità di conoscere, comprendere e utilizzare la tecnologia per costruire il proprio futuro, indipendentemente dal contesto da cui proviene. Attraverso le nostre iniziative – aggiunge – vogliamo offrire strumenti concreti per sviluppare competenze, scoprire nuove opportunità e compiere scelte più consapevoli. Un percorso che non sarebbe stato possibile senza gli studenti, i docenti, i professionisti e tutte le persone che hanno creduto in questo progetto e che, ogni giorno, contribuiscono a farlo crescere insieme a noi”.

Il titolo scelto per l’edizione 2026 è “Che ExploIT! No shortcuts. Just direction”. Il programma della mattinata prevede i saluti istituzionali e gli interventi dedicati alle competenze richieste dal mondo del lavoro, seguiti da sessioni tecniche su cybersecurity, cloud, DevOps, sviluppo software e tecnologie emergenti. Gli studenti possono confrontarsi con esperti del settore e sperimentare strumenti e soluzioni informatiche.

Nel pomeriggio spazio alle attività formative, alle sfide tecnologiche a squadre e alla competizione Aws Jam, basata sulle tecnologie cloud di Amazon Web Services. I docenti partecipano invece a momenti di aggiornamento e confronto sulle competenze digitali e sulle metodologie per l’insegnamento dell’informatica, anche con il contributo del Politecnico di Milano. La giornata si conclude con la presentazione dei progetti realizzati dagli studenti e le premiazioni del concorso nazionale Premio G.F. Marilli, giunto alla nona edizione.

Durante la pausa pranzo, i ragazzi dell’associazione “Ci sono anch’io”, affiancati dagli educatori e dallo staff, si occupano dell’accoglienza e della distribuzione dei pasti. Le lunchbox sono fornite da Coop Lombardia e consegnate in borse riutilizzabili.

“Sorint.lab – afferma Luca Pedrazzini, managing director – ha sempre creduto nei giovani e HackersGen nasce proprio dalla volontà di avvicinarli alla tecnologia e orientarli verso le professioni del futuro. Lo facciamo attraverso le esperienze concrete dei professionisti del settore IT, anche a livello internazionale, molti dei quali hanno solo pochi anni in più degli studenti e hanno frequentato percorsi scolastici simili. Possono quindi offrire consigli, stimolarli a crescere e aiutarli a capire quali studi intraprendere. Oltre alle competenze tecnologiche, vogliamo trasmettere l’importanza del lavoro di squadra e dei valori che contribuiscono alla crescita professionale”.

“Il bilancio di questa mattinata – prosegue Pedrazzini – è molto positivo. HackersGen è arrivato alla quinta edizione e ogni anno registra una crescita. Rispetto allo scorso anno abbiamo raddoppiato il numero dei partecipanti, arrivando a circa 1.800 studenti e docenti. Treviglio ci ha accolto mettendo a disposizione spazi adeguati a un evento di queste dimensioni. Nelle precedenti edizioni abbiamo coinvolto anche altre sedi, tra cui Bergamo. Portare qui giovani provenienti da tutta Italia significa anche far conoscere le opportunità offerte dal territorio bergamasco e dimostrare che si può lavorare nell’informatica a livello globale e internazionale anche partendo da Bergamo”.