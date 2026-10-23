Taragna, pizzoccheri, castagne e birra: le sagre del fine-settimana in Bergamasca

L’“OktoberFest – Festa della Birra” a ChorusLife a Bergamo, la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, la sagra della polenta taragna a Spirano, il Festival della Valtellina a Osio Sopra, “OktoberPork Parre” (sabato), “Lanorium Beer Fest” a Onore e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. Ecco gli appuntamenti.

BERGAMO

La grande tradizione bavarese arriva a Bergamo per chiudere il tour 2026. ChorusLife si prepara a ospitare “OktoberFest – Festa della Birra”, due weekend firmati da Barley Arts e Buono – Food Events: da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, con ingresso gratuito. Un’iniziativa all’insegna del gusto, della convivialità e del divertimento per tutta la famiglia.

Al centro dell’evento ci sarà un’ampia offerta gastronomica con i grandi classici della cucina tedesca: stinco di maiale, costine, würstel, grigliata mista, cotoletta viennese, i tradizionali Brezel e il delizioso strudel. A completare l’esperienza, una selezione di birre provenienti dalla città di Kulmbach, tra cui la Kapuziner Kellerweizen e la Mönchshof (nelle versioni Original Pils e Keller non filtrata).

Programma Musicale

Venerdì 23 ottobre: Lorenzo Bonfanti

Sabato 24 ottobre: All Aboard Stringband

Domenica 25 ottobre: In definizione

Orari di Apertura:

Venerdì: dalle 18 alle 24

Sabato: dalle 11 alle 00:30

Domenica: dalle 11 alle 23:30

Ingresso: gratuito.

PROVINCIA

A Spirano torna la sagra della polenta taragna. L’appuntamento è al Palaspirà dal 23 al 25 ottobre, dal 30 ottobre al 1° novembre, dal 6 all’8 novembre e dal 13 al 15 novembre: sarà attivo servizio bar e ristoro venerdì e sabato a cena, domenica e festivi: pranzo e cena.

L’iniziativa, giunta alla 12esima edizione, è organizzata da Chiosco Café.

Torna la Sagra della Polenta a Guzzanica di Dalmine. L’appuntamento è dal 23 al 25 ottobre all’Oratorio, in via Tre Venezie/Piazza Pacem in Terris 1, dalle 19 alle 22.30, con ampi locali coperti e riscaldati.

Un weekend di sapori autentici, tradizione e buon cibo ti aspetta.

Potrete gustare polenta rustica, taragna e la specialissima polenta carbonera, con brasato, funghi e tanto altro…

Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre a Onore è prevista la terza edizione di “Lanorium Beer Fest” al nuovo parcheggio sotto la Chiesa Parrocchiale che per l’occasione si trasformerà nella location di una tipica festa bavarese.

Dal 23 al 25 ottobre a Osio Sopra si terrà il “Festival della Valtellina. Un intero fine settimana dedicato ai profumi, ai sapori autentici e alla musica.

L’appuntamento è all’area feste in Via Circonvallazione Nord.

Si potranno gustare gastronomia tipica: sciatt caldi e filanti, pizzoccheri fumanti e tante specialità valtellinesi in una struttura riscaldata.

Live Music & Spettacoli:

Venerdì 23 ottobre alle 21:30 in concerto i Pooh Classic – Official Tribute Band

Sabato 24 ottobre alle 21:30 serata con la Vascombriccola (Vasco Rossi Tribute).

Sabato 24 ottobre a Parre torna “OktoberPork Parre”. L’appuntamento è al Pala Don Bosco dell’Oratorio per una serata all’insegna di birra, porchetta e musica dal vivo.

Apertura alle 18:30; cucina dalle 19 alle 23; musica dal vivo con Abba Club – Abba Tribute Band e dj Max.

Si potranno gustare porchetta al forno, stinco, würstel e crauti, nuggets, patatine e dolci.

Ad accompagnare il tutto birre alla spina spaziando fra Maxlrainer Belles, Paulaner Münchner Urtyp, Aktien Pils, Hofbräu München Oktoberfestbier, Herrnbräu Tradition e Birrificio Otus Red&Go; cocktail, birra senza glutine (in bottiglia) e Otus cuor di pane.

L’iniziativa è organizzata da Pro Loco Parre e la Congregasiù de la Porca.

Per informazioni 331 774 0890 | info@prolocoparre.com | www.prolocoparre.com

Domenica 25 ottobre dalle 9 alle 18 in Piazza Nani Frosio a Sant’Omobono Terme si terrà la “Festa d’autunno e laboratori di halloween”.

Si troveranno: bancarelle varie, gonfiabili, caldarroste, area ristoro, laboratori con le zucche di halloween e giochi in legno di una volta.

Speciale Halloween con concorso per il costume più originale.

In caso di maltempo le attività si svolgeranno nel palazzetto comunale.

A Pradalunga si conclude “Castanea 2026 – Cultura e sapori della castagna del Misma”. L’iniziativa, giunta alla 14ª edizione propone tante iniziative per grandi e piccoli.

Ecco il programma.