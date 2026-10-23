Spirano, torna la sagra della polenta taragna: quattro weekend tra gusto e tradizione

Gli appuntamenti sono in programma 23, 24 e 25 ottobre; 30 e 31 ottobre e 1° novembre; 6, 7 e 8 novembre; 13, 14 e 15 novembre

Quando arriva l’autunno, a Spirano c’è un appuntamento che profuma di tradizione: una bella polenta Taragna fumante. Al Palaspirà, dal 23 ottobre al 15 novembre, torna la 12ª Sagra della Polenta Taragna, con quattro weekend dedicati ai sapori della tradizione, ai prodotti del territorio, alla musica e al divertimento.

Quest’anno la manifestazione si allunga con un weekend aggiuntivo, per offrire ancora più occasioni di concedersi una fuga Fuoriporta all’insegna del gusto. Gli appuntamenti sono in programma 23, 24 e 25 ottobre; 30 e 31 ottobre e 1° novembre; 6, 7 e 8 novembre; 13, 14 e 15 novembre.

La protagonista è naturalmente la polenta Taragna, preparata con farina di mais e farina di grano saraceno, burro e formaggio. Il suo nome deriva dal tarél, il tradizionale bastone di legno utilizzato per mescolare la polenta nel paiolo. Un gesto antico che ancora oggi racconta la semplicità e la genuinità della cucina bergamasca.

E davanti a un piatto così, inutile cercare troppe scuse: la Taragna dà il meglio di sé quando arriva fumante in tavola, morbida e saporita, pronta ad accompagnare le specialità della tradizione. Tra i piatti proposti ci saranno spezzatino ai funghi e brasato, per un concentrato di profumi e sapori perfetto per le giornate autunnali.

A completare l’offerta gastronomica ci sarà anche “Il Tagliere delle Orobie”, una selezione di formaggi delle valli bergamasche, pensata per portare in tavola alcune delle eccellenze del territorio.

Ma la Sagra non sarà soltanto una festa per buongustai. Al Palaspirà, in via Sant’Antonio, troveranno spazio anche prodotti di qualità a chilometro zero, musica e tanto divertimento, con un’atmosfera pensata per coinvolgere grandi e piccoli.

La manifestazione sarà aperta tutte le sere dalle ore 19, mentre la domenica e i giorni festivi sarà possibile partecipare anche a pranzo, a partire dalle 12. Per chi preferisce portare a casa le specialità della Sagra è disponibile anche il servizio di asporto, dalle 11 alle 12 per il pranzo e dalle 18 alle 19 per la cena.

Quattro weekend per vivere l’autunno attraverso uno dei piatti simbolo della tradizione bergamasca e per concedersi una pausa dalla quotidianità. Perché la polenta Taragna non è soltanto qualcosa da mangiare: è una ricetta che parla di montagne, famiglie, convivialità e prodotti del territorio.

E allora, davanti a una bella fetta di Taragna fumante, vale una sola regola: non è il momento di pensare alla linea, ma solo di inforchettare.

Per informazioni e prenotazioni: 329 4242737 – 035 898784

sagrapolentataragna@libero.it