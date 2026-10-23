Sanità, a Bergamo si spendono 1.147 euro all’anno per le cure: “Le donne pagano di più”

Foto Pexels

L’analisi della Cgil sulle dichiarazioni dei redditi del 2025: il 71% dei contribuenti ha detratto spese sanitarie. Tra i pensionati la media sale a 1.231 euro: “Curarsi sta diventando un costo sempre più pesante per le famiglie”

Bergamo. Curarsi costa sempre di più e il peso delle spese sanitarie ricade soprattutto sulle donne, che destinano alla salute una quota maggiore del proprio reddito rispetto agli uomini. Nel 2026, a Bergamo, la spesa sanitaria sostenuta direttamente dai cittadini ha raggiunto una media di 1.147 euro per dichiarante, 19 euro in più rispetto al 2025 e 63 euro in più rispetto al 2024. A rilevarlo è la Cgil di Bergamo, che ha analizzato le dichiarazioni dei redditi elaborate dai propri centri di assistenza fiscale (Caaf), riferite ai redditi del 2025. Su 61.467 dichiaranti, 43.612, pari al 71%, hanno portato in detrazione spese sanitarie. Un dato che, secondo il sindacato, evidenzia quanto visite, esami e altre prestazioni incidano sui bilanci delle famiglie.

Le differenze emergono soprattutto dal confronto tra redditi e spese mediche. Tra i lavoratori, le donne dichiarano un reddito medio di 20.692 euro e sostengono una spesa sanitaria di 1.102 euro, pari al 5,3% del reddito. Gli uomini, con un reddito medio di 31.357 euro, spendono invece 1.036 euro, corrispondenti al 3,3%. Le lavoratrici spendono quindi mediamente 66 euro in più all’anno per la salute, pur avendo un reddito dichiarato inferiore di oltre 10mila euro. Una differenza che, per la Cgil, mette in evidenza una disparità economica anche nella possibilità di sostenere i costi delle cure.

“Questi numeri raccontano una realtà che conosciamo bene – dichiara Marco Toscano, segretario generale della Cgil di Bergamo -: sempre più persone sono costrette a pagare di tasca propria visite ed esami perché il servizio sanitario pubblico non riesce a garantirli in tempi adeguati. È una tassa occulta che si aggiunge all’aumento del costo della vita e alla perdita di potere d’acquisto dei salari. Il diritto alla salute non può dipendere dalla disponibilità economica. Per questo – aggiunge Toscano – il sindacato continua a chiedere investimenti nella sanità pubblica e sta raccogliendo le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare a sostegno del Servizio sanitario nazionale”.