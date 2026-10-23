Ripartizione dei canoni idroelettrici, Scandella (Pd): “Con i rinnovi più risorse sul territorio”

Jacopo Scandella

Strade da sistemare e allargare, scuole da riqualificare, opere di messa in sicurezza e interventi contro il dissesto idrogeologico. Sono alcune delle opere che la Provincia di Bergamo potrà realizzare grazie ai 16,5 milioni di euro derivanti dai canoni delle concessioni idroelettriche scadute, risorse al centro degli interventi annunciati dall’ente provinciale. Un risultato che, secondo il consigliere regionale del Partito democratico Jacopo Scandella, rappresenta il primo frutto concreto di una battaglia portata avanti negli ultimi anni in Regione, ma anche un punto di partenza per ottenere finanziamenti ancora più consistenti.

“Finalmente vediamo i frutti sul territorio di anni di battaglie in Regione – commenta Scandella, che segue da tempo il tema delle grandi derivazioni idroelettriche -. Quando sono entrato in Consiglio regionale, dei canoni idroelettrici incassati dalla Regione a Bergamo arrivava il 5%. Nel 2020 siamo riusciti ad aumentare la percentuale all’80% e a luglio di quest’anno finalmente al 100%, una quota di cui la provincia di Sondrio beneficiava già dal 2009”.

Per il consigliere dem, le opere annunciate dimostrano quanto le risorse generate dall’idroelettrico possano incidere sullo sviluppo dell’intero territorio bergamasco, andando oltre i Comuni che ospitano le centrali: “Gli interventi sembrano il libro dei sogni, invece sono opere concrete che si potranno realizzare a vantaggio non solo delle valli e dei Comuni che ospitano le centrali, ma anche di altri Comuni bergamaschi. È la dimostrazione del fatto che l’idroelettrico ha una rilevanza generale e che, per i fondi che genera in canoni, è davvero la partita del secolo per i nostri territori”.

Per Scandella, la vera partita si giocherà nei prossimi anni, quando numerose concessioni idroelettriche arriveranno a scadenza e si aprirà la possibilità di ridiscutere le condizioni economiche e gestionali con i grandi operatori del settore. “Molti più fondi potranno arrivare ai nostri territori in maniera stabile, strutturale e continuativa se gestiremo in modo efficace il rinnovo delle concessioni in scadenza, che da qui a pochi anni sono tantissime – sottolinea il consigliere regionale -. Oggi siamo soddisfatti di questi 16,5 milioni nelle casse della Provincia, ma bisogna concentrarsi sul fatto che domani questi soldi potrebbero diventare molti di più”.

I canoni idroelettrici secondo Scandella rappresentano infatti una fonte di finanziamento strategica per gli enti locali, che potrebbe contribuire a sostenere nel tempo investimenti e manutenzioni. Da qui la richiesta alla Giunta lombarda di accelerare il percorso per il rinnovo delle concessioni, valutando anche modelli di gestione diversi da quelli attuali. “È indispensabile cogliere questa occasione e per questo ancora una volta diciamo all’assessore Sertori e alla Giunta lombarda – osserva -: andiamo avanti con il rinnovo delle nuove concessioni, facciamolo adesso, magari con la costituzione di una società mista pubblico-privato, come sta facendo il Veneto”.