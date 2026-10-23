Pradalunga e il mistero delle vibrazioni che fanno tremare le case: il Serio sotto osservazione, ma la causa è ancora un giallo

Pradalunga. Non si ferma l’apprensione per le vibrazioni anomale che da oltre ventiquattr’ore vengono avvertite all’interno di alcune abitazioni in diverse zone del paese. Dopo le prime segnalazioni giunte nella giornata di mercoledì 21 ottobre, anche le ultime ore sono state scandite da una fitta serie di contatti, verifiche e vertici istituzionali promossi dal sindaco Natalina Valoti per cercare di dare un nome e una soluzione a un fenomeno che sta mettendo a dura prova la serenità dei residenti.

A fronte del persistere delle oscillazioni all’interno delle mura domestiche, il primo cittadino ha sollecitato un secondo e più approfondito intervento dei Vigili del Fuoco, che questa volta hanno operato sul posto con la presenza diretta di un funzionario superiore. I nuovi sopralluoghi negli immobili hanno ribadito quanto già emerso durante le prime verifiche, ovvero che allo stato attuale non sussistono pericoli per l’incolumità delle persone né danni strutturali agli edifici. Si tratta di un dato fondamentale per la sicurezza, che tuttavia, come ammesso con franchezza dallo stesso sindaco, non basta a rassicurare del tutto chi da più di un giorno convive con tremori continui e con un comprensibile stato d’ansia.

Stando a quanto comunicato dal sindaco, l’amministrazione si è confrontata direttamente con il responsabile della Protezione Civile della Prefettura di Bergamo per monitorare l’evoluzione della situazione sul territorio provinciale. Parallelamente ha intrapreso diversi colloqui con i dirigenti dell’Ufficio Territoriale Regionale di Regione Lombardia, i quali hanno a loro volta attivato Arpa Lombardia per condurre gli approfondimenti e i rilievi ambientali di propria competenza.

Nel frattempo resta sul tavolo come ipotesi primaria la correlazione tra le vibrazioni percepite e la ripresa del flusso del fiume Serio, avvenuta a seguito della conclusione dei lavori di manutenzione alla traversa idraulica. Secondo le prime valutazioni, la forza del movimento dell’acqua in corrispondenza della cascata potrebbe generare sollecitazioni capaci di propagarsi nel terreno fino alle abitazioni. Per passare da una semplice ipotesi a dati scientifici certi, il Consorzio di Bonifica ha già installato sulla traversa del fiume una strumentazione ad alta precisione con l’obiettivo di registrare frequenza, intensità e modalità di diffusione delle onde.