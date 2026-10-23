Polo scolastico di via Europa, inaugurato il nuovo edificio da 14 aule finanziato dal Pnrr

Bergamo . Un’altra opera di edilizia scolastica finanziata dal Pnrr e portata a termine dalla Provincia è stata inaugurata venerdì mattina in via Europa, dove è sorto un nuovo edificio con 14 aule. Per l’anno scolastico appena iniziato gli spazi sono stati assegnati all’Istituto Giulio Natta, ma verranno riassegnati di anno in anno dalla Provincia in base alle esigenze delle scuole del territorio.

“Si tratta di un edificio che mette a disposizione nuove aule, quanto mai necessarie per venire incontro alla fame di spazi di molte scuole, che utilizzeremo in modo flessibile in base all’andamento delle iscrizioni e alle esigenze che si presenteranno anno per anno – spiega il consigliere delegato all’Edilizia scolastica Umberto Valois -. Un altro investimento importante concretizzato dalla Provincia, in una posizione strategica quale è il polo scolastico di via Europa. Come per tutti gli altri interventi di edilizia scolastica realizzati, massima attenzione è stata data alla funzionalità, al comfort e all’efficienza energetica degli ambienti”.

I lavori sono iniziati nel novembre 2023. Il progetto è stato finanziato per 3.465.000 euro dal Pnrr e per i restanti 300 mila euro dalla Provincia. La struttura ha pianta quadrata di 26 x 26 metri, con una superficie coperta di 676 metri quadrati e una superficie lorda totale di 2.028 metri quadrati distribuita su tre piani fuori terra. Il piano terra ospita l’atrio d’ingresso, quattro aule, i servizi igienici, due ripostigli, un locale tecnico e un’area per i distributori automatici di bevande e snack. Il primo e il secondo piano hanno la stessa configurazione, con cinque aule ciascuno, servizi igienici, due ripostigli e un locale tecnico. I piani sono collegati da una scala interna, da un ascensore e da una scala esterna di emergenza.