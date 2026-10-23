La rassegna|
Musica Mirabilis supera le 1.500 presenze alla sua 5ª edizione: Clusone celebra Giovanni Legrenzi
Dal 14 agosto al 17 ottobre, il festival ha proposto otto concerti dedicati a diversi aspetti della produzione di Legrenzi, dalla musica sacra alle sonate da chiesa e alle cantate
Clusone. Oltre 1.500 presenze per la quinta edizione di “Musica Mirabilis“, il Festival musicale internazionale dedicato a Giovanni Legrenzi, che nel 2026 ha celebrato il quarto centenario della nascita del compositore clusonese. Un’edizione speciale che ha confermato l’interesse del pubblico per la musica barocca e per un progetto culturale che, dal 2022, punta a riscoprire e valorizzare l’opera di uno dei protagonisti della storia musicale del Seicento. Dal 14 agosto al 17 ottobre, il festival ha proposto otto concerti dedicati a diversi aspetti della produzione di Legrenzi, dalla musica sacra alle sonate da chiesa e alle cantate. Non sono mancati spazi dedicati ai giovani interpreti, con la partecipazione dei vincitori dei primi concorsi internazionali “Giovanni Legrenzi“, dedicati al canto barocco e agli ensemble strumentali.
Per cause di forza maggiore è stato invece annullato il concerto conclusivo, previsto per sabato 24 ottobre e dedicato all’oratorio “La morte del cor penitente”.
Un anniversario tra musica e ricerca
Tra le novità di questa edizione, il primo convegno internazionale di studi del festival, intitolato “Il signor Maestro Legrenzi, avvezzo a cose studiate e sode” e organizzato in collaborazione con la Società Italiana di Musicologia. Un’iniziativa che ha affiancato alla programmazione musicale un approfondimento scientifico sulla figura e sull’opera del compositore.
“Con rammarico, ma con la consapevolezza di aver onorato, come meglio non si sarebbe potuto, la ricorrenza del quarto centenario della nascita di Giovanni Legrenzi“, i direttori artistici Giovanni Acciai e Ivana Valotti hanno annunciato la conclusione anticipata della manifestazione, ringraziando l’Amministrazione comunale, gli artisti, i sostenitori e il pubblico. Il festival ha attirato spettatori anche da fuori provincia e dall’estero, contribuendo a far conoscere Clusone e il suo patrimonio culturale attraverso la riscoperta di musiche rimaste a lungo poco frequentate.
Un patrimonio per tutti i cittadini
Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale. “Musica Mirabilis è un patrimonio per la nostra comunità, e questa edizione del Centenario lo ha dimostrato, ancora una volta”, ha dichiarato il sindaco Massimo Morstabilini, sottolineando il valore del lavoro svolto per riportare al centro dell’attenzione la figura di Legrenzi e coinvolgere studiosi, musicisti e pubblico. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato i direttori artistici, gli organizzatori, i volontari e tutti i sostenitori della rassegna, evidenziando come la partecipazione registrata confermi l’importanza del festival per la vita culturale della città. Nonostante l’annullamento dell’ultimo concerto, il bilancio della quinta edizione resta dunque positivo. L’appuntamento è al 2027, quando “Musica Mirabilis” tornerà a Clusone con una nuova edizione, proseguendo il percorso di riscoperta dell’opera di Giovanni Legrenzi e del patrimonio musicale del Seicento.