Musica Mirabilis supera le 1.500 presenze alla sua 5ª edizione: Clusone celebra Giovanni Legrenzi

Clusone. Oltre 1.500 presenze per la quinta edizione di “Musica Mirabilis“, il Festival musicale internazionale dedicato a Giovanni Legrenzi, che nel 2026 ha celebrato il quarto centenario della nascita del compositore clusonese. Un’edizione speciale che ha confermato l’interesse del pubblico per la musica barocca e per un progetto culturale che, dal 2022, punta a riscoprire e valorizzare l’opera di uno dei protagonisti della storia musicale del Seicento. Dal 14 agosto al 17 ottobre, il festival ha proposto otto concerti dedicati a diversi aspetti della produzione di Legrenzi, dalla musica sacra alle sonate da chiesa e alle cantate. Non sono mancati spazi dedicati ai giovani interpreti, con la partecipazione dei vincitori dei primi concorsi internazionali “Giovanni Legrenzi“, dedicati al canto barocco e agli ensemble strumentali.

Per cause di forza maggiore è stato invece annullato il concerto conclusivo, previsto per sabato 24 ottobre e dedicato all’oratorio “La morte del cor penitente”.

Un anniversario tra musica e ricerca

Tra le novità di questa edizione, il primo convegno internazionale di studi del festival, intitolato “Il signor Maestro Legrenzi, avvezzo a cose studiate e sode” e organizzato in collaborazione con la Società Italiana di Musicologia. Un’iniziativa che ha affiancato alla programmazione musicale un approfondimento scientifico sulla figura e sull’opera del compositore.

“Con rammarico, ma con la consapevolezza di aver onorato, come meglio non si sarebbe potuto, la ricorrenza del quarto centenario della nascita di Giovanni Legrenzi“, i direttori artistici Giovanni Acciai e Ivana Valotti hanno annunciato la conclusione anticipata della manifestazione, ringraziando l’Amministrazione comunale, gli artisti, i sostenitori e il pubblico. Il festival ha attirato spettatori anche da fuori provincia e dall’estero, contribuendo a far conoscere Clusone e il suo patrimonio culturale attraverso la riscoperta di musiche rimaste a lungo poco frequentate.

Un patrimonio per tutti i cittadini