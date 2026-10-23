Morte di Rayan Lawaj, la Figc accoglie la richiesta dell’Arcene: rinviata la partita contro il Cologno

Arcene. La Figc ha accolto la richiesta dell’Oratorio Calcio Arcene Brignano e ha disposto il rinvio della partita contro l’Oratorio Cologno, inizialmente in programma per domani. La gara sarà recuperata a data da destinarsi, dopo la morte di Rayan Lawaj, il ragazzo di 14 anni residente a Martinengo investito a Ghisalba.

La società aveva chiesto di non disputare l’incontro per rispetto del lutto e per esprimere vicinanza alla famiglia. Una decisione condivisa con l’Oratorio Cologno, anche perché nella squadra avversaria milita il fratello del giovane.

“È una tragedia che sentiamo molto vicina, perché è qualcosa che avrebbe potuto colpire chiunque – ha spiegato Ivana Barbuto, responsabile marketing dell’Oratorio Calcio Arcene Brignano -. Ci è sembrato il minimo chiedere la sospensione della partita, anche per esprimere concretamente la nostra vicinanza alla famiglia”.

A colpire la società è stata anche la passione per il calcio del quattordicenne, che stava andando ad allenarsi quando è avvenuto l’incidente. “Ci ha colpito anche la grande passione che Rayan aveva per il calcio: era un ragazzo così giovane che stava andando ad allenarsi, purtroppo da solo e a un’ora tarda. Questo – ha aggiunto – ci ha fatto riflettere ancora di più su quanto amasse questo sport”.