Il Lutto|
Morte di Rayan Lawaj, la Figc accoglie la richiesta dell’Arcene: rinviata la partita contro il Cologno
La gara è stata rimandata a data da destinarsi. Nella squadra avversaria milita il fratello del 14enne investito a Ghisalba
Arcene. La Figc ha accolto la richiesta dell’Oratorio Calcio Arcene Brignano e ha disposto il rinvio della partita contro l’Oratorio Cologno, inizialmente in programma per domani. La gara sarà recuperata a data da destinarsi, dopo la morte di Rayan Lawaj, il ragazzo di 14 anni residente a Martinengo investito a Ghisalba.
La società aveva chiesto di non disputare l’incontro per rispetto del lutto e per esprimere vicinanza alla famiglia. Una decisione condivisa con l’Oratorio Cologno, anche perché nella squadra avversaria milita il fratello del giovane.
“È una tragedia che sentiamo molto vicina, perché è qualcosa che avrebbe potuto colpire chiunque – ha spiegato Ivana Barbuto, responsabile marketing dell’Oratorio Calcio Arcene Brignano -. Ci è sembrato il minimo chiedere la sospensione della partita, anche per esprimere concretamente la nostra vicinanza alla famiglia”.
A colpire la società è stata anche la passione per il calcio del quattordicenne, che stava andando ad allenarsi quando è avvenuto l’incidente. “Ci ha colpito anche la grande passione che Rayan aveva per il calcio: era un ragazzo così giovane che stava andando ad allenarsi, purtroppo da solo e a un’ora tarda. Questo – ha aggiunto – ci ha fatto riflettere ancora di più su quanto amasse questo sport”.
La presenza del fratello nella squadra avversaria ha reso ancora più delicata la decisione. “Dal nostro punto di vista, in un momento così doloroso, non c’erano davvero le condizioni per scendere in campo”, ha concluso la responsabile.