Molestie olfattive a Treviglio, il 30 ottobre la conferenza dei servizi

Ecb si è impegnata a coprire le vasche e sostituire la caldaia a olio. I comitati attendono risposte dopo anni di segnalazioni e migliaia di pagine di documenti raccolti

Treviglio. È prevista per venerdì 30 ottobre la conferenza dei servizi convocata dalla Provincia per affrontare il problema delle molestie olfattive provenienti dallo stabilimento Ecb. L’azienda, secondo quanto emerso durante l’assemblea pubblica “Treviglio non si vende”, organizzata giovedì sera da Alleanza Verdi e Sinistra e Treviglio Aperta, si è impegnata a coprire le vasche e a sostituire la caldaia a olio.

La vicenda sarà al centro anche di altri due appuntamenti: martedì 27 ottobre alle 18 sono previste comunicazioni sull’Ecb durante il Consiglio comunale, mentre per lunedì 2 novembre è stato convocato un incontro con i comitati cittadini che seguono il caso. A fare il punto durante l’assemblea è stato Carmelo Ilardo, del Comitato Treviglio Respira, che dal 2022 segue la questione insieme ad altri gruppi ambientalisti. In questi anni, ha spiegato, sono stati raccolti quasi 300 fascicoli, per un totale di circa 5mila pagine di documenti scambiati tra Comune, Provincia e Arpa. Nonostante le segnalazioni e gli approfondimenti, il problema degli odori non è stato risolto.

“Gli odori continuano a essere presenti e i cittadini chiedono risposte concrete – dichiara Ilardo –. In questi anni abbiamo raccolto una mole enorme di documentazione e seguito tutti i passaggi, ma la situazione non si è ancora sbloccata. Ora attendiamo di verificare nel dettaglio gli interventi annunciati e i tempi con cui saranno realizzati”.

Ilardo ha inoltre richiamato l’attenzione sugli investimenti effettuati nello stabilimento, sostenendo che, a fronte di una cifra complessiva vicina ai 4 milioni di euro, nel 2025 non sarebbero stati destinati fondi specifici al contenimento degli odori. Per i comitati, la conferenza dei servizi dovrà chiarire quali impegni saranno formalizzati e come verranno verificati.

Sul fronte istituzionale è intervenuto Erik Molteni, consigliere di minoranza, che ha ricordato le iniziative portate avanti in Comune e le segnalazioni inviate tramite posta elettronica certificata a diversi enti, tra cui la Prefettura, Ats, i carabinieri forestali e gli uffici comunali competenti. “È fondamentale che i cittadini presentino segnalazioni ufficiali e protocollate, non soltanto commenti sui social – sottolinea Molteni –. Solo così è possibile lasciare una traccia formale del problema e chiedere agli enti di intervenire”.

La questione è stata affrontata anche da Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha richiamato la necessità di valutare l’impatto complessivo delle diverse fonti di odore presenti sul territorio. “I cittadini non respirano separatamente i singoli odori, ma un insieme di emissioni che si sommano – osserva Rosati –. Per questo serve una valutazione complessiva e occorre capire quali interventi siano previsti, con quali risorse e in quali tempi. Le prime misure potrebbero non essere sufficienti a risolvere definitivamente il problema”.

Rosati ha annunciato l’intenzione di chiedere ulteriori approfondimenti in sede regionale, anche attraverso un’audizione in commissione. Sul caso è intervenuto inoltre il deputato di Avs Devis Dori, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministero dell’Ambiente. Nel corso della serata è intervenuto anche Eugenio Beccalli, del Comitato Aria Pulita Tomenone, che ha portato l’esperienza delle iniziative intraprese contro le emissioni nell’area di Montello, insistendo sull’importanza delle segnalazioni formali e della partecipazione dei residenti.