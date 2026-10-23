Lutto nel calcio provinciale per la scomparsa di Rayan: “Addolorati e attoniti”

Il quattordicenne è morto giovedì 22 ottobre all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverato dopo essere stato investito lungo la provinciale 498. Giocava nella Tritium, dopo aver vestito la maglia dell’UsO Zanica. Numerose società sportive hanno espresso vicinanza alla famiglia

Martinengo. La scomparsa di Rayan Lawaj, morto a soli 14 anni dopo essere stato investito lungo la Provinciale 498, ha scosso la comunità martinenghese, dove la famiglia si era inserita da qualche mese, e le società sportive che lo hanno accompagnato nel suo percorso calcistico. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un ragazzo pacato, estremamente positivo e disposto ad affrontare sacrifici pur di coltivare la propria passione.

Rayan frequentava la prima superiore in un istituto scolastico di Bergamo e giocava nella Tritium di Trezzo sull’Adda, dopo aver militato nell’UsO Zanica. Raggiungere gli allenamenti a piedi faceva parte della sua quotidianità. Il 14enne viene ricordato come una persona che, anche lontano dal rettangolo di gioco, doveva fare i conti con le difficoltà della vita, ma che nello sport aveva trovato una passione da coltivare con determinazione.

“Abbiamo ricevuto poche ore fa una terribile notizia – scrive in una nota lo staff della Tritium – : è venuto a mancare il nostro giovane tesserato Rayan Lawaj, di soli 14 anni. Rayan è stato vittima di un incidente stradale qualche sera fa e in questi momenti di concitata tensione facevamo tutti il tifo per lui. Purtroppo il suo giovane corpo non ha resistito e non ce l’ha fatta. Addolorati e attoniti per il triste accaduto ci stringiamo al dolore della famiglia e a loro siamo profondamente vicini in questo triste e drammatico momento”.

Anche dall’UsO Zanica, dove Rayan aveva giocato nella scorsa stagione, è arrivato il ricordo della società e degli ex compagni della classe 2012. “Con profondo dolore abbiamo appreso della scomparsa di Rayan, che nella scorsa stagione ha fatto parte della nostra famiglia rossoblu. Ti ricorderemo per il tuo sorriso, la tua presenza in campo e i momenti condivisi con compagni, allenatori e dirigenti. Tutta la società si stringe con affetto alla famiglia e agli amici in questo momento di immenso dolore. Ciao Rayan, resterai per sempre nei nostri cuori”.

Chi ha condiviso con lui gli allenamenti lo ricorda come un ragazzo gentile e garbato, capace di farsi apprezzare per i modi e l’atteggiamento. Il suo obiettivo era quello di diventare un campione.

Anche altre società calcistiche del territorio hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia di Rayan e alla Tritium. Tra queste Olimpic Trezzanese, Capriate Calcio, U.S.D. Città di Cornate, Bottanuco Calcio e Albano Calcio, che si sono unite al cordoglio per la scomparsa del quattordicenne, manifestando solidarietà ai familiari e alla società di Trezzo sull’Adda in questo momento di dolore.

Cordoglio via social anche da parte dell’amministrazione comunale di Comun Nuovo dove Rayan “ha vissuto parte della sua infanzia e adolescenza” e dove ha frequentato “la scuola e le associazioni sportive del territorio.

Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze”.

La tragedia si è consumata nella tarda serata di martedì 20 ottobre, lungo la provinciale 498, nel tratto della Soncinese tra Ghisalba e Martinengo. Poco dopo le 22.30 Rayan camminava a bordo della carreggiata, senza attraversare, quando è stato investito da un’Alfa Romeo Giulietta. L’impatto lo ha sbalzato oltre il guardrail.