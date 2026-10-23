Luca Tiraboschi presenta il suo nuovo romanzo alla Mondadori di ChorusLife

Bergamasco, Tiraboschi ha attraversato alcune delle stagioni più significative della televisione italiana, ricoprendo per molti anni ruoli di primo piano in Mediaset. Alla guida di Italia 1 ha contribuito a definire l’identità e il palinsesto della rete. Accanto alla carriera televisiva ha coltivato negli anni l’interesse per la scrittura, la narrativa e il fumetto, fino ad arrivare al suo nuovo lavoro letterario. Al centro del romanzo c’è una realtà distopica in cui il tempo può essere manipolato. Il protagonista, chiamato Numero Uno, riesce a creare una venticinquesima ora sottraendo due minuti a ciascuna delle altre ventiquattro. Un’ora aggiuntiva e segreta, da riservare a se stesso, alle proprie passioni e a quei desideri rimasti a lungo irrealizzati.