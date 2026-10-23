Luca Tiraboschi presenta il suo nuovo romanzo alla Mondadori di ChorusLife
L’ex direttore di Italia 1, bergamasco e storico manager televisivo, incontra il pubblico sabato 24 ottobre alle 17 per raccontare “Il ladro del tempo. La XXV ora”, un romanzo distopico pubblicato da Guida Editori
Bergamo. Dalla televisione alla narrativa, passando per il mondo dei fumetti. Luca Tiraboschi, storico manager televisivo ed ex direttore di Italia 1, torna nella sua città per presentare il suo nuovo romanzo. L’appuntamento è in programma sabato 24 ottobre alle 17 alla libreria Mondadori di ChorusLife, dove l’autore incontrerà il pubblico per parlare di “Il ladro del tempo. La XXV ora”, pubblicato da Guida Editori.
Bergamasco, Tiraboschi ha attraversato alcune delle stagioni più significative della televisione italiana, ricoprendo per molti anni ruoli di primo piano in Mediaset. Alla guida di Italia 1 ha contribuito a definire l’identità e il palinsesto della rete. Accanto alla carriera televisiva ha coltivato negli anni l’interesse per la scrittura, la narrativa e il fumetto, fino ad arrivare al suo nuovo lavoro letterario. Al centro del romanzo c’è una realtà distopica in cui il tempo può essere manipolato. Il protagonista, chiamato Numero Uno, riesce a creare una venticinquesima ora sottraendo due minuti a ciascuna delle altre ventiquattro. Un’ora aggiuntiva e segreta, da riservare a se stesso, alle proprie passioni e a quei desideri rimasti a lungo irrealizzati.
Quello che sembra un privilegio personale, però, finisce per mettere in discussione l’equilibrio della realtà. La possibilità di alterare le regole del tempo apre infatti scenari imprevedibili, dando vita a una storia che intreccia immaginazione e riflessione sul rapporto con il tempo e sui desideri individuali. A presentare l’incontro sarà l’avvocato Isacco Sacco, ideatore di “Avvoca-Tour” e di altre iniziative benefiche. L’appuntamento offrirà l’occasione per approfondire i temi del libro, conoscere da vicino l’autore e ripercorrere una carriera che, dopo gli anni trascorsi ai vertici della televisione, prosegue oggi anche attraverso la scrittura.