Lavori alle barriere di sicurezza, la A4 chiude i caselli di notte: ecco date e alternative

Sei caselli della A4 Milano-Brescia chiusi a rotazione, di notte, per una settimana. Dalle 22 di lunedì 26 ottobre alle 5 di domenica 1° novembre, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno interdette in entrata, in entrambe le direzioni, le stazioni di Seriate, Bergamo, Dalmine, Capriate, Trezzo e Cavenago. Le chiusure operano ogni notte dalle 22 alle 5 del mattino e, da martedì, in modalità alternata: ogni notte si ferma una stazione diversa, o due.