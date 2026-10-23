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Lavori alle barriere di sicurezza, la A4 chiude i caselli di notte: ecco date e alternative
Da Seriate a Bergamo, passando per Dalmine e Capriate: il calendario delle chiusure
Sei caselli della A4 Milano-Brescia chiusi a rotazione, di notte, per una settimana. Dalle 22 di lunedì 26 ottobre alle 5 di domenica 1° novembre, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno interdette in entrata, in entrambe le direzioni, le stazioni di Seriate, Bergamo, Dalmine, Capriate, Trezzo e Cavenago. Le chiusure operano ogni notte dalle 22 alle 5 del mattino e, da martedì, in modalità alternata: ogni notte si ferma una stazione diversa, o due.
Il calendario
- Lunedì 26 – martedì 27 ottobre: chiusa Seriate. Alternative: Bergamo verso Milano, Grumello verso Brescia.
- Martedì 27 – mercoledì 28: chiuse Seriate e Bergamo. Per Seriate valgono le stesse alternative della notte precedente. Per Bergamo si entra a Dalmine verso Milano e a Seriate verso Brescia.
- Mercoledì 28 – giovedì 29: chiuse Bergamo e Dalmine. Per Bergamo, Dalmine verso Milano e Seriate verso Brescia. Per Dalmine, Capriate verso Milano e Bergamo verso Brescia.
- Giovedì 29 – venerdì 30: chiuse Dalmine e Capriate. Per Dalmine, Capriate verso Milano e Bergamo verso Brescia. Per Capriate, Trezzo verso Milano e Dalmine verso Brescia (ma vedi sotto per i mezzi pesanti).
- Venerdì 30 – sabato 31: chiuse Capriate e Trezzo. Per Capriate valgono le alternative della notte precedente. Per Trezzo, Cavenago verso Milano e Capriate verso Brescia (anche qui con limitazioni).
- Sabato 31 ottobre – domenica 1 novembre: chiuse Trezzo e Cavenago. Per Trezzo, Cavenago verso Milano e Capriate verso Brescia. Per Cavenago, Agrate verso Milano e Trezzo verso Brescia.
Mezzi pesanti
Regole particolari valgono per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 tonnellate, a causa della limitazione di peso sul ponte sul fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate.
Quando è chiusa Capriate, chi va verso Milano può usare Trezzo se sotto le 20 tonnellate, mentre i mezzi più pesanti devono entrare a Dalmine. Verso Brescia l’alternativa è Dalmine per tutti.
Quando è chiusa Trezzo, chi va verso Brescia può usare Capriate se sotto le 20 tonnellate, mentre i mezzi più pesanti devono entrare a Cavenago. Verso Milano l’alternativa è Cavenago per tutti.