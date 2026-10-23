La variante Trescore-Entratico verso il cantiere: lavori dall’estate 2028

Traffico lungo la Statale 42

Lavori al via nell’estate 2028 e opera conclusa entro la fine del 2031. È il nuovo cronoprogramma per la variante alla Statale 42 tra Trescore Balneario ed Entratico, presentato da Simico giovedì 22 ottobre durante l’audizione in V Commissione Territorio, infrastrutture e mobilità del Consiglio regionale. Un intervento da 230 milioni di euro che la Val Cavallina aspetta da anni, per alleggerire il traffico su uno degli assi più importanti della Bergamasca e migliorare sicurezza e qualità dell’aria nei centri abitati.

I tempi illustrati dalla società sono questi: gara d’appalto entro il 2027, progetto esecutivo nella primavera del 2028, apertura dei cantieri la stessa estate. Il progetto prevede circa cinque chilometri di nuovo tracciato, 1,2 dei quali in galleria, con interventi anche sulla gestione delle acque e sulla prevenzione delle esondazioni. Per affidare l’opera si punta sull’appalto integrato, che consente di assegnare con un’unica gara progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

Prima della gara, però, c’è ancora strada da fare. Come ricorda il consigliere regionale del Pd Davide Casati, bisognerà adeguare il progetto alle normative e alle richieste emerse, arrivare alla Conferenza dei servizi nel 2027 e ottenere la determinazione conclusiva del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Solo dopo si potrà avviare l’appalto integrato.

Per Jonathan Lobati (Forza Italia), presidente della Commissione Trasporti e Infrastrutture, e Michele Schiavi (Fratelli d’Italia), vicepresidente, l’audizione è un passaggio chiave. “L’audizione rappresenta un passaggio importante per un’opera che il territorio attende da tempo – dichiarano -. La variante è fondamentale per la Val Cavallina e per i collegamenti con i laghi della nostra provincia. Ora abbiamo indicazioni precise sulle prossime fasi e dobbiamo lavorare affinché trovino concreta attuazione”.

Lobati si dice rassicurato anche dal confronto con il piano approvato il giorno prima dal Consiglio regionale, che fissa il completamento della variante al 2032. “Il cronoprogramma che ci è stato prospettato, con il completamento dell’infrastruttura entro il 2031, mi tranquillizza: la scadenza è pienamente allineata con il piano approvato ieri in Aula. I tempi, quindi, saranno rispettati”, afferma.

Più cauto Schiavi, che apprezza la scelta dell’appalto integrato ma chiede chiarezza sui fondi: “Resta fondamentale chiarire il quadro economico e verificare che i 230 milioni previsti siano sufficienti a coprire l’intera opera, evitando che eventuali criticità finanziarie possano comprometterne l’avanzamento”.

Si è parlato anche del periodo dei lavori. Secondo Lobati, Simico ha assicurato la predisposizione di percorsi alternativi per i veicoli in transito, per limitare i disagi alla circolazione durante il cantiere. Entrambi i consiglieri sottolineano il ruolo delle amministrazioni locali, collegate all’incontro sia in presenza sia da remoto: il confronto tra Comuni, Regione e soggetti attuatori sarà decisivo per accompagnare il progetto verso la fase realizzativa.