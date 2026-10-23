Intercultura Aps: c’è tempo fino al 10 novembre 2026 per candidarsi ai soggiorni all’estero

Bergamo. Anche quest’anno si svolgeranno all’Università di Bergamo, nella sede di via Caniana, le selezioni per gli studenti desiderosi di un percorso di studio all’estero, bando di Intercultura Aps, associazione non profit attiva dal 1955 e accreditata al Mim. Gli studenti nati tra il 1° luglio 2009 e il 31 agosto 2012 possono concorrere per periodi variabili in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti e Canada, dalla Cina alla Thailandia, dall’Indonesia alle Filippine, dal Ghana al Sudafrica, fino a tutto il Sud America (https://www.intercultura.it/studiare-estero/iscriviti).