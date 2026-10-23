Istruzione|
Intercultura Aps: c’è tempo fino al 10 novembre 2026 per candidarsi ai soggiorni all’estero
Aperte le selezioni per gli studenti del terzo anno delle superiori
Bergamo. Anche quest’anno si svolgeranno all’Università di Bergamo, nella sede di via Caniana, le selezioni per gli studenti desiderosi di un percorso di studio all’estero, bando di Intercultura Aps, associazione non profit attiva dal 1955 e accreditata al Mim. Gli studenti nati tra il 1° luglio 2009 e il 31 agosto 2012 possono concorrere per periodi variabili in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti e Canada, dalla Cina alla Thailandia, dall’Indonesia alle Filippine, dal Ghana al Sudafrica, fino a tutto il Sud America (https://www.intercultura.it/studiare-estero/iscriviti).
Intercultura Aps sostiene i giovani interessati a studiare all’estero con borse di studio proprie e di suoi partner che condividono il progetto educativo, come Fondazione Pesenti, Sacbo e Confartigianato.
I prossimi appuntamenti informativi prima della scadenza del 10 novembre sono:
– 30 ottobre 2026 ore 20:45 in Sala Galmozzi, via Torquato Tasso 3 a Bergamo
(https://www.intercultura.it/eventi/incontro-informativo-bergamo-30102026)
– 8 novembre 2026 ore 20:30 online
(https://www.intercultura.it/eventi/incontro-informativo-online-bergamo-08112026)
Bergamo ospiterà quest’anno sei studenti:
– Nathan dal Brasile al Liceo Mascheroni per un anno,
– Dagny Marie dalla Norvegia al Liceo Secco Suardo per un anno,
– Taylor-Mio dalla Nuova Zelanda all’Istituto Paleocapa per un anno,
– Maria Luz dall’Argentina all’Istituto Vittorio Emanuele II per un anno,
– Madison dall’Australia al Liceo Sarpi per un bimestre da fine novembre,
– Ericka dal Costa Rica al Liceo Lussana per un bimestre da fine novembre.
Intercultura APS ringrazia tutte le famiglie bergamasche che hanno scelto l’esperienza dell’accoglienza ai nostri studenti stranieri. Rientreranno a fine anno scolastico i ventisei studenti bergamaschi attualmente all’estero.