Industria e credito, Bazoli e Rocca a confronto sulla filantropia come impresa che mette l’uomo al centro

Bergamo. Mettere la persona al centro anche dove sembrano contare soltanto i numeri: nel mondo dell’industria, nel settore del credito, nei mercati: è questa l’idea di filantropia applicata all’impresa, e in generale all’agire nella e per la comunità, emersa giovedì 22 ottobre in Sala Funi, nel centro di Bergamo, durante il terzo incontro di “Comunità in dialogo”, la rassegna con cui Fondazione Banca Popolare di Bergamo celebra i 35 anni di attività, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. A confrontarsi – moderati dal direttore de L’Eco di Bergamo Alberto Ceresoli – Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, e Gianfelice Rocca, presidente del Gruppo Techint.

Ed è stato un dialogo vero, quello che hanno costruito i due ospiti, impegnati ciascuno a riprendere i concetti dell’altro pur provenendo da due esperienze professionali diverse. Bazoli – protagonista delle trasformazioni bancarie di fine Novecento, regista della nascita di Intesa Sanpaolo – ha ricordato come “la visione di una banca debba essere sempre ancora ai valori costituzionali, dunque con un’attenzione forte alla tutela del risparmio e all’utilità sociale dell’iniziativa economica”. Rocca ha raccolto lo spunto e spinto lo sguardo più in là, sottolineando che un gruppo multinazionale che opera tra Stati Uniti, Messico, Brasile e Canada ha di fronte “la sfida di muoversi tra costituzioni diverse, per cui i valori che lo guidano devono essere più ampi, capaci di tenere insieme culture, generazioni, e far sentire protagonisti tutti i lavoratori”. Per Rocca la filantropia è anzitutto “credere nella dignità dell’uomo, in un mondo in cui la sua umanità è ferita”, un impegno che vale dentro e fuori l’impresa: “l’impresa è una comunità che vive in un luogo. Dove investiamo, ci sposiamo con il territorio”.

Ampio l’orizzonte dei temi toccati. Al “bisogno di andare oltre il profitto”, richiamato da Bazoli, Rocca ha rilanciato con l’“esigenza di competitività, perché senza essere competitivi, e senza trovare il modo di sostenere le proprie opere, non si promuovono nemmeno i valori. Per noi la sostenibilità è un dovere morale – ha detto il presidente di Techint – Una visione morale senza sostenibilità economica è bella, ma è destinata a durare poco”. In questo senso l’impresa diventa “motore di democrazia. I valori si trasformano poi a loro volta in un fattore di competitività. Per l’industria, filantropia significa allora il dovere morale di mantenere i valori nel tempo, trovando il “come” fare le cose, anche attraverso il passaggio tra generazioni. Lo stesso vale per l’Europa, luogo di valori che non riesce ad affermare se non è competitiva”.

Bazoli ha confermato: “Quando si lavora con queste motivazioni si riesce a operare molto meglio. Sapere che lavori non solo per l’interesse tuo e dei tuoi soci, ma per la collettività, ti dà una forza doppia, soprattutto nelle decisioni più difficili”. Il riferimento di Bazoli va anche agli anni ’80, alla crisi del Banco Ambrosiano, agli sforzi di mettere in sicurezza il sistema bancario italiano in un momento di grande difficoltà: “allora – commenta Bazoli – furono tutelati risparmiatori, soci e azionisti. Un esempio di come il credito possa servire l’intera comunità”. E, a proposito di Europa, il giudizio di Bazoli è netto: “da decenni l’Europa ha lasciato la guida dei valori dell’Occidente agli Stati Uniti, che oggi si allontano progressivamente dal vecchio continente. Proprio quel continente che ha reso possibili le grandi conquiste dell’Occidente. Siamo certamente più soli, e attaccati”.

Tra le grandi trasformazioni in corso ampio spazio all’Intelligenza Artificiale. Rocca lancia l’allarme: “è uno strumento di una potenza straordinaria, che presenta però anche rischi ancora sconosciuti, perché non sappiamo davvero che cosa accada all’interno dei grandi gruppi tecnologici”. Bazoli ha rilanciato “l’importanza di studiare questi fenomeni anche con gli strumenti delle discipline umanistiche, perché c’è molto da capire”. E, da giurista, spiega che “una volta individuati i rimedi saranno decisive le regole, sapendo che c’è un nodo ancora irrisolto: chi dovrebbe regolare, a cominciare dalle stesse imprese del settore, non ha interesse a farlo”. Per Rocca a difenderci saranno la comunità: “Ci salverà il corpo, ci salveranno i sensi. La forza dell’uomo, a differenza della macchina, è di essere completo, di non essere non soltanto intelletto: è questo che diventa sapienza”.