Il dramma degli agricoltori: “Produzioni Made in Italy in sofferenza, vogliamo risposte”

“Il caro carburante è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Anche se giornali e tv non ne avevano parlato prima d’ora, la misura era già colma perché le produzioni agricole Made in Italy sono in sofferenza da diverso tempo”. Così Gervasio Ungolo, produttore biologico di grano nell’area della Basilicata, dà voce al profondo disagio che anima le proteste degli agricoltori e degli autotrasportatori scoppiate nei giorni scorsi in diverse aree del Sud Italia.

La zona del Potentino e del Foggiano, poco distante, storicamente è considerata uno dei principali “granai d’Italia” soprattutto per la qualità del grano duro. Grandi brand della pasta e importanti aziende della filiera agroalimentare scelgono questa specifica area geografica per i propri raccolti tramite contratti di filiera.

I forti aumenti del prezzo del gasolio agricolo, necessario per il funzionamento delle macchine adoperate per la coltivazione dei campi, non sono l’unica motivazione di un profondo malcontento. Oltre all’impennata dei costi di gestione, alla base dei malumori ci sono gli effetti di molteplici squilibri che affliggono il settore e hanno pesanti ripercussioni sulle aziende che ne fanno parte. “I problemi con cui stiamo facendo i conti – spiega Gervasio Ungolo – sono molteplici. In questi giorni, nel Sud Italia, è in corso una larga mobilitazione dei trasportatori e si sono fermati anche gli agricoltori. Il gasolio agricolo scarseggia e l’ultima volta (questa settimana, ndr) l’ho pagato 1,42 euro. Un paio di mesi fa si attestava a 1,10/1,20 euro, quindi si sono verificati nuovi rincari. Significa che prosegue il trend degli aumenti, che nel giro di un anno hanno portato la quotazione a triplicarsi. Tutto questo si inserisce in un contesto particolarmente complicato, perché le produzioni Made in Italy stanno già affrontando parecchie difficoltà. Sono il titolare di un’azienda agricola con cui porto avanti una lunga tradizione famigliare che prosegue da generazioni. La mia è un’attività prevalentemente seminativa specializzata nella coltivazione di cereali biologici, con una forte focalizzazione sul grano duro. Il prezzo che oggi mi viene riconosciuto per la qualità della mia produzione, che si attesta nella media, oscilla tra i 25 e i 27 euro al quintale, mentre l’anno scorso arrivava a 37 euro al quintale. Come tanti altri agricoltori, non riesco a capire il motivo di questo drastico crollo della remunerazione: da diverse parti ci viene detto che è dovuto alle contingenze internazionali ma restano parecchie perplessità. Considerando le problematiche che stanno attraversando altri grandi produttori di grano come Ucraina e Russia, dovrebbe essere un periodo favorevole per la produzione italiana ma non è così e non comprendiamo le ragioni per cui ci vengano riconosciuti prezzi tanto bassi”.

Il quadro è particolarmente complesso. Gervasio Ungolo specifica: “Gli interrogativi sono molti e nemmeno i grossisti locali hanno risposte. La filiera parte dagli agricoltori, ossia i produttori del grano, poi i grossisti conferiscono il raccolto ai mulini, che sono situati soprattutto ad Altamura, dai quali attingono anche grandi brand della pasta e importanti aziende della filiera agroalimentare. A incidere sono varie dinamiche che hanno notevoli ripercussioni sui produttori che risultano sconosciute a gran parte delle persone. Per esempio, probabilmente, non tutti sanno che il prezzo percepito dai produttori non viene riconosciuto loro in base alla quantità di grano che conferiscono ma misurando la quantità di proteine vegetali che contiene: più è alta la loro percentuale maggiore è il valore commerciale del cereale. L’industria vuole una standardizzazione del prodotto distinguendo tre tipologie di farina: quella debole che viene utilizzata per preparare i biscotti ed è meno remunerata, quella forte per il pane e quella extraforte per i panettoni, che vengono pagate un po’ di più. Il punto è che, a causa di diversi fattori, il grano italiano finisce per non risultare competitivo con quello ucraino e con quello canadese. Nel primo caso, le differenze cominciano dalle tempistiche della produzione: in Italia gran parte del grano si semina in autunno – in genere a ottobre – e si raccoglie a giugno, quando le giornate sono illuminate dal sole della bella stagione, mentre in Ucraina la semina è primaverile, indicativamente a marzo, e la raccolta a settembre. Un tema al centro della discussione è costituito dall’uso di un erbicida chiamato glifosato, che in Italia è vietato in pre-raccolta, ovvero come essiccante per forzare la maturazione del grano, mentre in alcuni Paesi extra-Ue come Ucraina e Canada è consentito dalle normative locali. Questa pratica (nota come pre-harvest o disseccazione) viene impiegata principalmente nelle aree con climi freddi o umidi per accelerare l’asciugatura della spiga, uniformare la maturazione e facilitare la successiva raccolta meccanica. È un argomento di cui si dibatte parecchio, anche perché questa sostanza viene classificata come probabile cancerogeno per l’uomo (Gruppo 2A) dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’Oms). In Canada c’è molta umidità che favorisce l’attacco di funghi alle coltivazioni di grano: in questo caso le polemiche si concentrano sulla presenza di tossine e sui parametri da rispettare per essere importati in Europa”.

Ma c’è un’altra difficoltà per i produttori. Ungolo annota: “All’aumento dei costi si affianca la difficoltà ad avere liquidità per acquistare il gasolio agricolo. In questo periodo in Italia bisogna eseguire l’aratura, che richiede maggiori quantità di carburante per esprimere al massimo la potenza dei trattori e rivoltare la terra. Invece di arare i terreni, stiamo facendo lavorazioni superficiali ma questo inciderà sulle produzioni e sulla qualità del grano che mieteremo il prossimo anno: di fatto ci troviamo in un cortocircuito”.