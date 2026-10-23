“Il bene e il male. Educare le nuove generazioni”, sold out per Galimberti a Stezzano

Registra sold out l’incontro con il professor Umberto Galimberti in programma sabato 24 ottobre alle 20.30 al cine-teatro Eden di Stezzano.

Il noto filosofo, sociologo e psicoanalista terrà una conferenza sul tema “Il bene e il male. Educare le nuove generazioni”, inaugurando la seconda edizione della rassegna “Nutrire la vita 2026” organizzata dalla Fondazione Villa Della Pace Ets.

L’ingresso è gratuito e la prenotazione obbligatoria.