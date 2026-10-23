Fiera Campionaria, tutto pronto per la 47ª edizione: tra sapori della tavola e vaccinazioni gratuite

Da sinistra: 01. Marcello Panza, Carlo Conte, Elena Tiraboschi, Nicoletta Castelli, Alessandro De Bernardis

Bergamo. Al via il 29 ottobre la 47ª edizione della Fiera Campionaria di Bergamo, che si concluderà il 1° novembre. Tante le novità, con ben 179 espositori pronti ad accogliere la popolazione bergamasca. Dallo sport al cioccolato, passando per l’intrattenimento e le vaccinazioni gratuite: un appuntamento che mette al centro il territorio e le famiglie. A sottolineare il valore della Campionaria per il tessuto imprenditoriale della città è stato il vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi, che ha spiegato “come la manifestazione non rappresenti solo un’occasione di scambio commerciale, ma anche un momento apprezzato dalla comunità e dalle famiglie. La Fiera, infatti, genera una ricaduta economica per l’imprenditoria locale e benessere umano in quanto veicolo di incontro e scambio culturale tra persone, coinvolte nel partecipare alle numerose attività proposte”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Carlo Conte, responsabile operations di Promoberg, che ha ricordato: “il vissuto storico della Campionaria, presente nell’attuale polo fieristico di Via Lunga dal 2003, da cui sono nate e cresciute altre manifestazioni, anche di respiro internazionale, come il Salone del Mobile. La sua forza sta nella capacità di creare sinergie con il territorio e in quella di rinnovarsi sempre, mantenendo saldo il legame con Bergamo”.

Torna anche PreVieni in Fiera, il progetto dedicato alla salute e alla prevenzione nato dalla collaborazione tra Promoberg, Asst Papa Giovanni XXIII, Ats Bergamo, Istituto di Ricerca Mario Negri e Comune di Bergamo.

Nicoletta Castelli, direttore sanitario di Ats Bergamo, ha sottolineato: “l’importanza di promuovere la prevenzione in tutte le fasi della vita, a partire dalle vaccinazioni, passando per l’adozione di uno stile di vita sano, per finire con la prevenzione al gioco d’azzardo, spesso sottovalutata, ma fondamentale. La Campionaria rappresenta un’occasione preziosa per raggiungere le persone in un contesto informale di scambio culturale, sensibilizzandole su temi fondamentali per la salute individuale e collettiva”.

Sullo stesso avviso Alessandro De Bernardis, dirigente medico delle Cure primarie dell’Asst Papa Giovanni XXIII e coordinatore del progetto, che punta a replicare il risultato del 2025, quando in due giorni furono somministrate 1.442 dosi di vaccino. “La campagna vaccinale in corso – ha spiegato De Bernardis – sta registrando un’adesione superiore a quella dello scorso e la presenza in Fiera offre un’opportunità concreta per avvicinare alla prevenzione, senza dover effettuare prenotazioni. Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 18, sarà possibile accedere al servizio vaccinale per ricevere gratuitamente le vaccinazioni previste dal progetto, tra cui quelle contro influenza, Covid-19, tetano, difterite, pertosse e pneumococco”.

Ad illustrare le novità della nuova edizione è stata infine Elena Tiraboschi, project manager della Fiera Campionaria. A spiccare sarà la nuova organizzazione degli spazi, con un ingresso libero, senza un percorso obbligato predisposto dagli organizzatori, per permettere ai visitatori di scegliere autonomamente le proposte da scoprire. Novità dell’edizione 2026 è Sport & Fun, l’area dedicata allo sport, al movimento e al divertimento, in collaborazione con Top Tribe. Bambini, ragazzi e adulti potranno mettersi alla prova con boulder, arrampicata sportiva e curling, con l’assistenza di personale qualificato. Torna Il Cervellone, il quiz a squadre dedicato alla manifestazione e al territorio bergamasco, mentre Soap Box Rally World offrirà attività pratiche e creative dedicate alle macchinine da corsa senza motore. Confermato anche il Dog Camp, con dimostrazioni e attività dedicate al mondo dei cani, mentre Bergomix proporrà una mostra dedicata ai mostri nel mondo del fumetto, affiancata da collezioni, laboratori e incontri.

I colori e la creatività dell’autunno saranno protagonisti di Campionaria d’Autunno, con un set fotografico a tema, laboratori di decorazione delle zucche per adulti e bambini, in programma da giovedì 29 a sabato 31 ottobre, e una mostra di opere dell’artista Serenella Oprandi. Venerdì 30 ottobre, dalle 20.30, il Padiglione B ospiterà Canta Indie Canta Male, un appuntamento dedicato agli appassionati della scena indie. Spazio anche ai motori con Automoto Show – The Prologue, in programma sabato 31 ottobre, che porterà in fiera auto storiche, supercar e vetture personalizzate. Con Campionaria in Divisa, inoltre, i visitatori potranno conoscere da vicino le attività delle Forze dell’Ordine e delle realtà impegnate nel soccorso e nella protezione della collettività.

Tra le attrazioni dell’edizione figura il Winter Games Express, il treno di cioccolato più lungo del mondo, di cui sarà esposta una porzione, prima di essere trasferita al Museo del Cioccolato di Torino. Durante i quattro giorni sarà possibile acquistare le tavolette di cioccolato del progetto, il cui ricavato sarà destinato all’Associazione Cure Palliative di Bergamo.

Per tutta la durata della Campionaria sarà attiva anche la Food Court, con proposte che spaziano dalla cucina tipica bergamasca allo street food e alle specialità dell’American Barbecue. Un’occasione per fermarsi in fiera anche nelle ore serali, cenare e partecipare agli appuntamenti in programma, approfittando dell’apertura fino alle 23:00 di giovedì, venerdì e sabato. In programma, inoltre, due degustazioni guidate di birre e prodotti tipici bergamaschi, condotte dal birraio Andrea Pedruzzi. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile sul sito della manifestazione.

Torna PreVieni in Fiera



Anche quest’anno PreVieni in Fiera, il progetto nato dalla collaborazione tra Promoberg, Asst Papa Giovanni XXIII, Ats Bergamo, Istituto di Ricerca Mario Negri e Comune di Bergamo, torna alla Campionaria per offrire vaccinazioni gratuite e ad accesso diretto. Oltre alla vaccinazione antinfluenzale, ci sarà la possibilità di ricevere la profilassi contro il virus Sars-Cov-2 (Covid-19), e contro tetano, difterite, pertosse e pneumococco. Venerdì 30 ottobre il Servizio vaccinazioni metterà a disposizione quattro linee vaccinali, tutte ad accesso libero senza necessità di prenotazione. Sabato 31 ottobre, invece, l’offerta

vaccinale raddoppia: delle otto linee vaccinali previste, due prevedono l’accesso solo su prenotazione dal portale Prenota Salute di Regione Lombardia (cliccando su “Prenota Vaccinazioni”; è necessario scegliere come sede la Fiera di Bergamo), le altre sei garantiranno l'offerta ad accesso libero. In entrambe le giornate, il servizio sarà disponibile dalle 10 alle 18.