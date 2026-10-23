I riconoscimenti|
Fedeltà al lavoro, il 25 ottobre la Camera di commercio premia 64 lavoratori e imprese. Debutta il Premio Sostenibilità
La 64ª edizione del Riconoscimento del lavoro e del progresso economico si terrà domenica alle 10 a Daste. Tre benemerenze camerali e, per la prima volta, un riconoscimento dedicato alle imprese che investono nella sostenibilità ambientale e sociale. Tutti i nomi dei premiati
Bergamo. Sessantaquattro riconoscimenti a lavoratori e imprese che hanno contribuito, con decenni di attività, alla crescita economica e sociale del territorio bergamasco. E una novità che guarda al futuro: l’introduzione del Premio speciale Sostenibilità, dedicato alle aziende che fanno dell’attenzione all’ambiente, dell’efficienza delle risorse e della responsabilità sociale una componente della propria attività.
Torna domenica 25 ottobre, alle ore 10, allo Spazio Eventi di Daste e Spalenga a Bergamo, il Riconoscimento del lavoro e del progresso economico, promosso dalla Camera di commercio di Bergamo e giunto alla 64ª edizione. La cerimonia premierà 32 lavoratori dipendenti e 32 imprese, protagonisti di percorsi professionali e imprenditoriali che attraversano generazioni e settori produttivi differenti: dall’industria all’artigianato, dal commercio ai servizi, fino all’agricoltura. Storie accomunate dalla continuità dell’impegno, dalla capacità di affrontare i cambiamenti e dal contributo offerto allo sviluppo della comunità bergamasca.
“Con questo riconoscimento vogliamo rendere omaggio a chi, giorno dopo giorno, con competenza, passione e responsabilità, contribuisce alla solidità del nostro tessuto economico e sociale – sottolinea Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di commercio di Bergamo –. Dietro ogni impresa ci sono persone, competenze e un impegno che spesso attraversa decenni. Valorizzare queste storie significa riconoscere un patrimonio importante per il nostro territorio e per il suo futuro”.
La novità 2026: il Premio Sostenibilità
Per la prima volta, l’edizione 2026 introduce un riconoscimento specificamente dedicato alla sostenibilità, a testimonianza di come la crescita delle imprese sia sempre più legata alla capacità di coniugare risultati economici, tutela dell'ambiente, attenzione alle persone e responsabilità sociale.
Il premio sarà conferito a Somet Spa di Ambivere, azienda attiva nella fusione di metalli non ferrosi, per il suo modello produttivo fondato sui principi dell’economia circolare. L’impresa realizza placche e billette utilizzando il 100% di materiale riciclato e raggiunge stabilmente un tasso di recupero di materia superiore al 90% dei rifiuti prodotti. Un esempio concreto di come innovazione e sostenibilità possano tradursi in processi industriali capaci di ridurre sprechi e valorizzare le risorse.
Le tre benemerenze camerali
Accanto ai riconoscimenti per la fedeltà al lavoro e la continuità imprenditoriale, la Camera di commercio conferirà tre benemerenze a personalità che si sono distinte per il contributo allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Saranno premiati Gian Battista Arrigoni, per il contributo all’eccellenza agroalimentare bergamasca e l’impegno nella cooperazione internazionale e nella solidarietà; Marco Francesco Eigenmann, per il percorso imprenditoriale alla guida di Fine Foods, realtà di riferimento nei settori nutraceutico, farmaceutico e cosmetico; e Andrea Mastrovito, artista bergamasco di rilievo internazionale, per la sua ricerca artistica e linguistica, capace di coniugare sperimentazione e impegno etico. La cerimonia sarà così un’occasione per rendere omaggio a esperienze diverse, accomunate dalla capacità di costruire valore nel tempo, e per riconoscere nel lavoro e nell’impresa una componente fondamentale dell’identità e del futuro del territorio bergamasco.
Tutti i premiati della 64ª edizione
Categoria: Dipendenti — 32 premiati
Premiato Azienda Anzianità
Danilo Assanelli Rozzoni F.lli di Rozzoni Roberto e C. Sas 42 anni
Renato Corna Forplast Srl 41
Patrizio Fiammarelli Impresa Edile Azzola Santo e C. Snc 41
Danilo Antonio Bonacina Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C. 40
Leonardo Cianciolo Robur Spa 39
Loredana Maver Robur Spa 39
Pierfrancesco Alberto
Burini Unione Servizi Srl 38
Angelo Personeni Mazzoleni Trafilerie Bergamasche Spa 38
Nadia Giovanna Roglio Interconsult Srl 38
Eros Ceruti O.M.G.A. Cabine Snc 37
Bruno Ferri Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C. 37
Alessandro Milani Somet Spa 37
Diego Luciano Carrara Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C. 36
Barbara Pedruzzi S.A.M.A. Srl 36
Massimo Bani Siad Spa 34
Andrea Berva C & D Elettronica Srl 34
Luciano Comi Neodecortech Spa 34
Emilio Donadini Andrioletti Trasporti Srl 34
Natale Tubiana Siad Spa 34
Luca Lego S.A.M.A. Srl 32
Alioune Gueye Somet Spa 31
Loredana Rozzoni Rozzoni F.lli di Rozzoni Roberto e C. Sas 31
Elisabetta Ventura Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C. 31
Milena Pesenti C & D Elettronica Srl 31
Giovanni Crescenzo Out Antincendio Srl 30
Marco Mazzotti Mair Srl 30
Luigina Maccabelli Siad Spa 27
Elisabetta Merlini Siad Spa 27
Silvia Cremonesi Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C. 26
Sabrina Belotti ICB Industria Cartotecnica Bergamasca Srl 25
Giuliana Diani Neodecortech Spa 25
Marzia Signori Unione Servizi Srl 25
Categoria: Imprese — 27 premiate
Impresa Comune Anni di attività
Gioielleria Busetti Snc di Busetti Ilario Giorgio & C. Albino 98
Albergo Centrale di Scanzi Paolo e C. Snc San Pellegrino Terme 94
Idea Regalo Snc di Facchinetti Severino & C. Dalmine 90
Ovattificio Frigerio Angelo Srl Treviglio 90
Cor-Market Srl Sorisole, fraz. Petosino 84
Impresa Edile Azzola Santo di Azzola Giacomino & C. Snc Pradalunga 69
Bolazzi Autofficina di Aldo &C; Diego Snc Bergamo 65
Conti e Tonoli Srl Caravaggio 64
O.M.G.A. Cabine Snc di Azzolari Roberto, Silvana &C;
Annamaria Brignano Gera d’Adda 64
Bar Mantegazza – Fantoni Pietro Paolo Snc di Fantoni Nadia ed Alessandro, Clusone 59
Agazzi Giancarlo Srl Fara Gera d’Adda 56
Acconciature Elena di Bianchi Elena Rogno 54
Guido Belotti Group Srl Credaro 50
Pesenti Diego Zogno 47
Elettrocanali Spa Scanzorosciate 45
Interconsult Srl Caravaggio 45
Pellegrini Giuliano Bergamo 42
Fotofantasy di Zorzi Angelo Alzano Lombardo 41
NME Srl Bergamo 39
S.A.M.A. Srl Madone 39
Somet Spa Ambivere 38
Vega Marmi Snc di Gaio Monya & C. Pumenengo 38
Edilnova Srl Albino 37
STB Sistemi Srl STP Villongo 34
Class Car di Rota Patrizia Medolago 33
CEL Elettronica Srl Fornovo San Giovanni 32
Trasporti Marchesi Srl Seriate 31
Categoria: Coltivatori diretti — 5 premiati
Premiato Comune Anni di attività
Mussinelli Silvio Adrara San Martino 55
Persico Bruno Costa di Serina 54
Società Agricola Noci S.S. Covo 49
Soc. Agr. Edengarden S.S. di Carminati Gigi e Mino Misano di Gera d’Adda 45
Zanardi Loretta Cenate Sotto 37
Premio speciale Sostenibilità — novità 2026
Somet Spa — Ambivere, attiva nella fusione di metalli non ferrosi. Per l’adozione di un modello produttivo circolare, con placche e billette realizzate interamente con materiale riciclato e un recupero di materia superiore al 90% dei rifiuti prodotti.
Benemerenze camerali — 3 premiati
Gian Battista Arrigoni — per il contributo all’eccellenza agroalimentare bergamasca e l’impegno nella cooperazione internazionale e nella solidarietà.
Marco Francesco Eigenmann — per la crescita di Fine Foods e l’attenzione allo sviluppo occupazionale, alla sostenibilità e all’inclusione di genere.
Andrea Mastrovito — per la rilevanza internazionale della sua ricerca artistica e il contributo alla valorizzazione di Bergamo nel mondo.