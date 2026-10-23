Fedeltà al lavoro, il 25 ottobre la Camera di commercio premia 64 lavoratori e imprese. Debutta il Premio Sostenibilità

La 64ª edizione del Riconoscimento del lavoro e del progresso economico si terrà domenica alle 10 a Daste. Tre benemerenze camerali e, per la prima volta, un riconoscimento dedicato alle imprese che investono nella sostenibilità ambientale e sociale. Tutti i nomi dei premiati

Bergamo. Sessantaquattro riconoscimenti a lavoratori e imprese che hanno contribuito, con decenni di attività, alla crescita economica e sociale del territorio bergamasco. E una novità che guarda al futuro: l’introduzione del Premio speciale Sostenibilità, dedicato alle aziende che fanno dell’attenzione all’ambiente, dell’efficienza delle risorse e della responsabilità sociale una componente della propria attività.

Torna domenica 25 ottobre, alle ore 10, allo Spazio Eventi di Daste e Spalenga a Bergamo, il Riconoscimento del lavoro e del progresso economico, promosso dalla Camera di commercio di Bergamo e giunto alla 64ª edizione. La cerimonia premierà 32 lavoratori dipendenti e 32 imprese, protagonisti di percorsi professionali e imprenditoriali che attraversano generazioni e settori produttivi differenti: dall’industria all’artigianato, dal commercio ai servizi, fino all’agricoltura. Storie accomunate dalla continuità dell’impegno, dalla capacità di affrontare i cambiamenti e dal contributo offerto allo sviluppo della comunità bergamasca.

“Con questo riconoscimento vogliamo rendere omaggio a chi, giorno dopo giorno, con competenza, passione e responsabilità, contribuisce alla solidità del nostro tessuto economico e sociale – sottolinea Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di commercio di Bergamo –. Dietro ogni impresa ci sono persone, competenze e un impegno che spesso attraversa decenni. Valorizzare queste storie significa riconoscere un patrimonio importante per il nostro territorio e per il suo futuro”.

La novità 2026: il Premio Sostenibilità

Per la prima volta, l’edizione 2026 introduce un riconoscimento specificamente dedicato alla sostenibilità, a testimonianza di come la crescita delle imprese sia sempre più legata alla capacità di coniugare risultati economici, tutela dell'ambiente, attenzione alle persone e responsabilità sociale.

Il premio sarà conferito a Somet Spa di Ambivere, azienda attiva nella fusione di metalli non ferrosi, per il suo modello produttivo fondato sui principi dell’economia circolare. L’impresa realizza placche e billette utilizzando il 100% di materiale riciclato e raggiunge stabilmente un tasso di recupero di materia superiore al 90% dei rifiuti prodotti. Un esempio concreto di come innovazione e sostenibilità possano tradursi in processi industriali capaci di ridurre sprechi e valorizzare le risorse.

Le tre benemerenze camerali

Accanto ai riconoscimenti per la fedeltà al lavoro e la continuità imprenditoriale, la Camera di commercio conferirà tre benemerenze a personalità che si sono distinte per il contributo allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Saranno premiati Gian Battista Arrigoni, per il contributo all’eccellenza agroalimentare bergamasca e l’impegno nella cooperazione internazionale e nella solidarietà; Marco Francesco Eigenmann, per il percorso imprenditoriale alla guida di Fine Foods, realtà di riferimento nei settori nutraceutico, farmaceutico e cosmetico; e Andrea Mastrovito, artista bergamasco di rilievo internazionale, per la sua ricerca artistica e linguistica, capace di coniugare sperimentazione e impegno etico. La cerimonia sarà così un’occasione per rendere omaggio a esperienze diverse, accomunate dalla capacità di costruire valore nel tempo, e per riconoscere nel lavoro e nell’impresa una componente fondamentale dell’identità e del futuro del territorio bergamasco.

Tutti i premiati della 64ª edizione

Categoria: Dipendenti — 32 premiati

Premiato Azienda Anzianità

Danilo Assanelli Rozzoni F.lli di Rozzoni Roberto e C. Sas 42 anni

Renato Corna Forplast Srl 41

Patrizio Fiammarelli Impresa Edile Azzola Santo e C. Snc 41

Danilo Antonio Bonacina Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C. 40

Leonardo Cianciolo Robur Spa 39

Loredana Maver Robur Spa 39

Pierfrancesco Alberto

Burini Unione Servizi Srl 38

Angelo Personeni Mazzoleni Trafilerie Bergamasche Spa 38

Nadia Giovanna Roglio Interconsult Srl 38

Eros Ceruti O.M.G.A. Cabine Snc 37

Bruno Ferri Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C. 37

Alessandro Milani Somet Spa 37

Diego Luciano Carrara Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C. 36

Barbara Pedruzzi S.A.M.A. Srl 36

Massimo Bani Siad Spa 34

Andrea Berva C & D Elettronica Srl 34

Luciano Comi Neodecortech Spa 34

Emilio Donadini Andrioletti Trasporti Srl 34

Natale Tubiana Siad Spa 34

Luca Lego S.A.M.A. Srl 32

Alioune Gueye Somet Spa 31

Loredana Rozzoni Rozzoni F.lli di Rozzoni Roberto e C. Sas 31

Elisabetta Ventura Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C. 31

Milena Pesenti C & D Elettronica Srl 31

Giovanni Crescenzo Out Antincendio Srl 30

Marco Mazzotti Mair Srl 30

Luigina Maccabelli Siad Spa 27

Elisabetta Merlini Siad Spa 27

Silvia Cremonesi Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C. 26

Sabrina Belotti ICB Industria Cartotecnica Bergamasca Srl 25

Giuliana Diani Neodecortech Spa 25

Marzia Signori Unione Servizi Srl 25

Categoria: Imprese — 27 premiate

Impresa Comune Anni di attività

Gioielleria Busetti Snc di Busetti Ilario Giorgio & C. Albino 98

Albergo Centrale di Scanzi Paolo e C. Snc San Pellegrino Terme 94

Idea Regalo Snc di Facchinetti Severino & C. Dalmine 90

Ovattificio Frigerio Angelo Srl Treviglio 90

Cor-Market Srl Sorisole, fraz. Petosino 84

Impresa Edile Azzola Santo di Azzola Giacomino & C. Snc Pradalunga 69

Bolazzi Autofficina di Aldo &C; Diego Snc Bergamo 65

Conti e Tonoli Srl Caravaggio 64

O.M.G.A. Cabine Snc di Azzolari Roberto, Silvana &C;

Annamaria Brignano Gera d’Adda 64

Bar Mantegazza – Fantoni Pietro Paolo Snc di Fantoni Nadia ed Alessandro, Clusone 59

Agazzi Giancarlo Srl Fara Gera d’Adda 56

Acconciature Elena di Bianchi Elena Rogno 54

Guido Belotti Group Srl Credaro 50

Pesenti Diego Zogno 47

Elettrocanali Spa Scanzorosciate 45

Interconsult Srl Caravaggio 45

Pellegrini Giuliano Bergamo 42

Fotofantasy di Zorzi Angelo Alzano Lombardo 41

NME Srl Bergamo 39

S.A.M.A. Srl Madone 39

Somet Spa Ambivere 38

Vega Marmi Snc di Gaio Monya & C. Pumenengo 38

Edilnova Srl Albino 37

STB Sistemi Srl STP Villongo 34

Class Car di Rota Patrizia Medolago 33

CEL Elettronica Srl Fornovo San Giovanni 32

Trasporti Marchesi Srl Seriate 31

Categoria: Coltivatori diretti — 5 premiati

Premiato Comune Anni di attività

Mussinelli Silvio Adrara San Martino 55

Persico Bruno Costa di Serina 54

Società Agricola Noci S.S. Covo 49

Soc. Agr. Edengarden S.S. di Carminati Gigi e Mino Misano di Gera d’Adda 45

Zanardi Loretta Cenate Sotto 37

Premio speciale Sostenibilità — novità 2026

Somet Spa — Ambivere, attiva nella fusione di metalli non ferrosi. Per l’adozione di un modello produttivo circolare, con placche e billette realizzate interamente con materiale riciclato e un recupero di materia superiore al 90% dei rifiuti prodotti.