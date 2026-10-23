Dall’Isola alla Val Brembana colpita dal maltempo, dai canoni idroelettrici opere per oltre 16 milioni

La Provincia presenta la redistribuzione sul territorio degli arretrati. Strade, mitigazione del rischio idrogeologico e scuole: lavori tra 2027 e 2028, ecco tutti gli interventi

Muri di sostegno, barriere, consolidamento di scarpate, ponti, rotatorie e due interventi sulle scuole superiori. La Provincia di Bergamo ha presentato giovedì 22 ottobre la distribuzione ai Comuni dei canoni arretrati delle derivazioni idroelettriche, il denaro che i concessionari delle centrali sul territorio devono pagare alla Regione per poter utilizzare le acque pubbliche: oltre 16 milioni di euro che, tra 2027 e 2028, permetteranno di realizzare interventi di vario genere soprattutto nelle valli bergamasche.

Gli arretrati, pagati dalle società concessionarie dopo alcune recenti sentenze giudiziarie che hanno dato ragione alla Regione, si attestano a circa 10 milioni di euro. I restanti, circa 6,3 milioni di euro, rappresentano la quota ordinaria che annualmente l’ente Provincia riceve dalla Regione. Gran parte degli interventi saranno progettati e realizzati direttamente dalla Provincia. In alcuni casi, ancora in valutazione, il contributo potrà invece essere trasferito al Comune coinvolto.

“È stato un lavoro faticoso, ma siamo soddisfatti – commenta il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli -. Abbiamo cercato di rispondere alle istanze dei sindaci: sono fondi che nascono dallo sfruttamento di una ricchezza naturale del territorio che oggi tornano alle comunità locali”. Ora, aggiunge Gafforelli, si apre la fase più importante, quella della realizzazione: “L’obiettivo è che le risorse non rimangano soltanto cifre all’interno di una programmazione”.

La ripartizione delle risorse, che ha dovuto rispettare vincoli geografici e di tipologia di spesa previsti dalla normativa, ha già ottenuto il parere favorevole dell’Ufficio territoriale regionale (Utr) e sarà approvata con una delibera regionale entro fine novembre. “Una parte importante dei fondi – ricorda il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, il sindaco di Orio al Serio Alessandro Colletta – è dovuta ai Comuni dove si generano i canoni di derivazione”.

La conferenza stampa in Provincia

Il consigliere provinciale delegato al Bilancio Matteo Macoli, sindaco di Ponte San Pietro, definisce il pacchetto una sorta di ‘Piano Bergamo’ per la cura del territorio. “Oltre alle grandi opere seguite dalla Provincia, ce ne sono tante medio piccole che l’ente è chiamato a sviluppare”, ricorda. Nell’Isola bergamasca pioverà un milione di euro per la manutenzione della Rivierasca – la strada sovracomunale che tocca Bottanuco, Capriate San Gervasio, Calusco d’Adda, Medolago e Suisio -, ma anche ulteriori 450 mila euro per realizzare collegamenti ciclopedonali lungo la Provinciale 525, lungo il tracciato dell’e-Brt, nei Comuni di Osio Sotto e Osio Sopra.

La mitigazione del rischio idrogeologico è uno degli obiettivi principali. “Tante delle opere finanziate mirano a mettere in sicurezza la viabilità provinciale in territori fragili – spiega Francesco Micheli, consigliere provinciale con delega alle Grandi infrastrutture e sindaco di Villongo -. La Val Brembana ne è un esempio, con finanziamenti specifici a Branzi e Valleve dopo i disastri causati quest’estate dal maltempo. Abbiamo applicato un approccio pragmatico, condiviso con le comunità montane”.

Rappresentante delle comunità montane al tavolo di via Tasso Valeriano Bianchi, presidente dell’ente brembano. “Normalmente si andava ognuno per la propria strada, quest’anno è stata scelta la condivisione – ricorda -. Dopo i danni dei temporali estivi, la priorità era mettere in sicurezza sottopassi e tombotti: sono state scelte opere nei punti dove davvero serviva intervenire”.

Solamente lungo la Provinciale 2, quella che collega i paesi dell’alta Val Brembana rimasti isolati lo scorso 20 agosto, sono stati previsti cinque finanziamenti: per protezioni laterali 400 mila euro al Comune di Lenna, 350 mila a Moio de Calvi e 150 mila a Branzi; per il consolidamento della scarpata 400 mila euro a Valleve; per la messa in sicurezza idrogeologica oltre 600 mila euro a Isola di Fondra.

Spazio anche alle scuole, con 1,8 milioni all’istituto Marconi di Dalmine per la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento e oltre 500 mila euro al Maironi da Ponte di Presezzo per la sistemazione della copertura e il completamento dei serramenti. “Significa dare l’opportunità ai nostri ragazzi di vivere il periodo invernale con più tranquillità – sottolinea il vicepresidente della Provincia Umberto Valois, delegato all’Edilizia scolastica -. Molti Comuni della pianura non sono rientrati in questa redistribuzione: nella distribuzione delle risorse future – promette – ci sarà massima attenzione alla Bassa”.

Tutti gli interventi finanziati

Muri, barriere, guard-rail e protezioni laterali

SP 2, Lenna: 400.000 €

SP 2, Moio de Calvi: 350.000 €

SP 2, Branzi: 150.000 €

SP 3, Roncobello: 250.000 €

SP 11, Piazzolo: 100.000 €

SP 18, Locatello: 300.000 €

SP 29bis, Camerata Cornello: 350.000 €

SP 40, Ranzanico: 50.000 €

SP 58, Colere: 400.000 €

SP 58-61, Vilminore di Scalve: 400.000 €

SP 81, Foresto Sparso: 100.000 €

Consolidamento scarpate e cigli di valle

SP 2, Valleve: 400.000 €

SP 5, Carona: 150.000 €

SP 16, Capizzone-Bedulita: 250.000 €

SP 20, Rota d’Imagna: 200.000 €

SP 59, Azzone: 400.000 €

Allargamenti stradali localizzati

SP 10, Piazzatorre: 300.000 €

SP 26, San Giovanni Bianco: 300.000 €

SP 26, San Pellegrino: 200.000 €

SP 78, Tavernola-Vigolo: 300.000 €

SP 80, Viadanica: 250.000 €

SP 172, Almenno San Bartolomeo-Roncola, località Carobais: 250.000 €

Messa in sicurezza idrogeologica

SP 2, Isola di Fondra: 632.236,85 €

SP 42, Casnigo: 220.000 €

SP 49, Ardesio, località Ludrigno: 500.000 €

SP 51, Piario: 350.000 €

Strada Zogno-Endenna, località Romacolo e Camanghè: 450.000 €

Strada Ubiale-Clanezzo (alternativa alla ex SS 470): 318.000 €

Manutenzione straordinaria strade

SP 27, Serina: 300.000 €

SP 35, Nembro: 30.000 €

SP 46, Oneta: 50.000 €

SP 47, Ponte Nossa: 50.000 €

SP 47, Premolo: 150.000 €

SP 49, Valgoglio: 100.000 €

SP 49, Valbondione: 100.000 €

SP 49, Gandellino: 250.000 €

SP 49, Gromo: 350.000 €

SP 57, Cerete: 50.000 €

SP 60, Schilpario: 300.000 €

SP 62-SP 40, Leffe: 145.000 €

Ex SP, Colzate (traffico deviato dalla provinciale): 100.000 €

SP 170 “Rivierasca” (Bottanuco, Capriate San Gervasio, Calusco d’Adda, Medolago, Suisio): 1.000.000 €

Valtorta, strada comunale per il passaggio del Giro d’Italia: 80.000 €

Mobilità sostenibile

Osio Sopra, collegamento ciclopedonale SP ex SS 525: 200.000 €

Osio Sotto, collegamento ciclopedonale SP ex SS 525: 250.000 €

Ciclovia Milano-Monaco, tratto bergamasco, Trescore Balneario: 300.000 €

Ponti

Mozzo, manutenzione straordinaria del ponte di via Papa Giovanni XXIII e sistemazione idraulica del torrente Quisa: 400.000 € (a integrazione di 150.000 € già stanziati da Regione Lombardia)

Sistemazione incroci

Ex SP, Albino, cofinanziamento rotatoria per traffico deviato dalla provinciale: 450.000 €

SP 155, Presezzo, accesso al polo scolastico Maironi da Ponte e Betty Ambiveri: 400.000 € (a integrazione di uno stanziamento già approvato dalla Provincia)

Istituti scolastici

Maironi da Ponte (Presezzo), copertura, serramenti e aree esterne: 560.000 €

Marconi (Dalmine), riscaldamento: 1.800.000 €

Altri interventi