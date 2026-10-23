Contributi per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità: domande entro il 15 novembre

Bergamo. Oltre 109mila euro per sostenere le famiglie che provvedono autonomamente al trasporto scolastico dei figli con disabilità. Il Comune ha aperto le domande per accedere ai contributi relativi all’anno scolastico 2026/2027: le richieste possono essere presentate esclusivamente online entro domenica 15 novembre.

Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione ammontano complessivamente a 109.591,44 euro e provengono dal Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi. L’obiettivo è contribuire alle spese sostenute dalle famiglie per gli spostamenti tra casa e scuola, favorendo il diritto allo studio e la frequenza scolastica degli alunni con disabilità.

“L’intervento intende offrire un sostegno concreto alle famiglie che si fanno carico degli spostamenti casa-scuola, contribuendo a garantire il diritto allo studio e la frequenza scolastica degli alunni con disabilità – spiega l’assessore ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici Marzia Marchesi -. La raccolta delle domande permetterà all’amministrazione di acquisire informazioni utili per programmare i servizi futuri”.

Chi può richiedere il contributo

Possono presentare domanda le famiglie degli alunni con disabilità che risiedono nel Comune di Bergamo e sono iscritti, per l’anno scolastico 2026/2027, a una scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, anche fuori dal territorio comunale. Tra i requisiti richiesti figurano la certificazione della disabilità ai sensi della legge 104/1992, articolo 3, comma 3, e un’attestazione Isee per prestazioni sociali rivolte a minorenni con valore inferiore a 40mila euro. Non possono accedere al contributo gli alunni che usufruiscono già del servizio di trasporto specialistico o del trasporto scolastico erogato dal Comune per l’anno scolastico in corso. Il contributo sarà assegnato ai beneficiari ammessi in misura proporzionale, tenendo conto del valore Isee. L’importo riconosciuto potrà variare da un minimo di 250 euro a un massimo di 3mila euro per ciascun beneficiario.

Come presentare domanda