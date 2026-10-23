Arrestato con oltre un chilo e mezzo di hashish e 200 grammi di cocaina

Bergamo . Oltre un chilo e mezzo di hashish e 200 grammi di cocaina. È quanto sequestrato dalla Polizia di Stato a un uomo italiano, classe 1978, arrestato nella serata di giovedì 22 ottobre a Bergamo. L’uomo è stato fermato dagli investigatori della Squadra Mobile mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato alcune buste termosaldate contenenti cocaina.

Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati circa 1,6 chilogrammi di hashish e altri 200 grammi di cocaina. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato arrestato. Nella giornata di venerdì 23 ottobre, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.