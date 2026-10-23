Anche l’Europa è amara: Ajax superiore, la Dea preoccupa
Ad Amsterdam la squadra di Sarri soffre per tutta la gara e si arrende nel finale. Solo Carnesecchi evita un passivo più pesante
Anche l’Europa non sorride alla Dea che esce sconfitta dalla Johann Cruijff Arena. Una prestazione che non mi ha per nulla soddisfatto, come credo neppure ai circa 2.200 tifosi nerazzurri presenti sugli spalti. Gli olandesi sono apparsi molto più pimpanti dei nostri, mettendoli in seria difficoltà praticamente per tutta la partita. E nonostante la vittoria sia arrivata solo nel finale, è indiscutibile il fatto che la squadra di Michel abbia strameritato.
L’Atalanta ha affrontato la trasferta olandese con la difesa rabberciata formata ancora da Kristensen e Obric, che hanno faticato immensamente a contenere le sfuriate offensive avversarie. Carnesecchi ha dovuto fare gli straordinari per mantenere inviolata la propria porta.
Grande la spinta offensiva dell Ajax che ha quasi sempre verticalizzato le manovre, spingendo sulle corsie. I nostri creano qualcosina solo dopo la mezz ora, ma si tratta di poca cosa e soprattutto, come sempre, non si tira in porta, fatta eccezione per una girata di Gaetano che finisce in curva.
Nella ripresa la solfa non cambia, anzi il nostro portiere viene impegnato più volte. Cdk – ancora nullo – lascia il posto a Samardzic, ma il cambio non sortisce alcun effetto. Dall altra parte invece il tecnico olandese azzecca le mosse dalla panchina e nei minuti finali i due neo entrati firmano la giusta vittoria dei padroni di casa, complici anche delle disattenzioni della difesa atalantina.
Sarri, credo solo lui, dice di aver visto una prestazione tosta con ritmo ed intensità. A me invece lo stato attuale della squadra preoccupa non poco e miglioramenti rispetto all inizio ne vedo onestamente pochi. Rituffiamoci nel campionato, domenica arriva il Frosinone per un impegno da non sottovalutare per nulla.