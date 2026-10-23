Anche l’Europa è amara: Ajax superiore, la Dea preoccupa

Anche l’Europa non sorride alla Dea che esce sconfitta dalla Johann Cruijff Arena. Una prestazione che non mi ha per nulla soddisfatto, come credo neppure ai circa 2.200 tifosi nerazzurri presenti sugli spalti. Gli olandesi sono apparsi molto più pimpanti dei nostri, mettendoli in seria difficoltà praticamente per tutta la partita. E nonostante la vittoria sia arrivata solo nel finale, è indiscutibile il fatto che la squadra di Michel abbia strameritato.