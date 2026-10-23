Alluminio riciclato e persone al centro: a Somet il Premio speciale sostenibilità

Nella 64ª edizione del Riconoscimento del lavoro e del progresso economico, l’azienda di Ambivere del Gruppo Finave è premiata per un modello industriale fondato sull’economia circolare

Bergamo. Trasformare ciò che l’industria considera uno scarto in nuova materia prima. È il cuore dell’attività di Somet Spa, società del Gruppo Finave attiva nella produzione di alluminio secondario, alla quale la Camera di Commercio di Bergamo conferisce il Premio speciale Sostenibilità nella 64ª edizione del Riconoscimento del lavoro e del progresso economico. Un riconoscimento che, pur in una stagione in cui l’attenzione verso la sostenibilità conosce alti e bassi, l’ente intende attribuire ad una realtà che ha scelto di rendere un processo di economia circolare fondamento del proprio modo di produrre.

Nello stabilimento di Ambivere, su 30.000 metri quadrati, Somet lavora per conto terzi rottami e scarti industriali e li fonde per ottenere due semilavorati: billette – cilindri di alluminio che, spinti attraverso delle matrici, diventano profilati come quelli presenti in serramenti e strutture varie – e placche, che vengono laminate per ricavarne fogli e nastri, oppure tagliate su misura.

“Per noi e per l’intero Gruppo Finave l’economia circolare non è un concetto astratto né un’aggiunta recente, ma l’anima stessa del nostro modello industriale”, spiega l’ingegnera Marina Piatti, direttrice dello stabilimento di Somet. “La nostra crescita si fonda da sempre sull’impiego sistematico di materie prime secondarie: trasformiamo ogni giorno quello che comunemente viene considerato scarto in nuova energia produttiva”.

I numeri danno la misura di questa scelta: placche e billette possono essere prodotte con il 100% di materiale riciclato, mentre il tasso di recupero di materia nei rifiuti dell’azienda supera stabilmente il 90%. Somet mantiene le più importanti certificazioni ISO in ambito sostenibilità, e analizza l’intero ciclo di vita dei prodotti con monitoraggi costanti su energia e acqua utilizzata: questo significa diagnosi energetiche aggiornate, ottimizzazione delle acque di raffreddamento, valutazione di un impianto fotovoltaico e sistemi di allarme contro i consumi anomali.

Accanto all’ambiente, dell’impegno per la sostenibilità fa parte a pieno titolo il capitale umano. “La forza lavoro non è una voce dell’organigramma, ma l’identità stessa dell’impresa”, osserva Piatti – L’impegno per le persone si ispira ai Principi delle Nazioni Unite e ai Codici Etici aziendali, e va dalla tutela della salute alla parità di genere, fino a una formazione continua estesa a tutti i livelli. I lavoratori partecipano alle decisioni operative, in un dialogo quotidiano e strutturato”.