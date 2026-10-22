Treviglio, il data center sbarca in consiglio, la minoranza: “Valutare l’impatto sul territorio”

Sei consiglieri comunali presentano un’interpellanza sull’impianto previsto nell’ex Eurogravure di via della Costa. Sotto esame consumi energetici, risorse idriche, emissioni e possibili effetti sulla salute

Treviglio. Il data center previsto nell’ex complesso Eurogravure di via della Costa torna al centro del dibattito politico cittadino. Sei consiglieri comunali di minoranza hanno presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti sugli impatti ambientali dell’impianto e sulle verifiche effettuate dal Comune. Nel mirino anche gli effetti cumulativi degli altri insediamenti previsti a Treviglio e nella Bassa Bergamasca.

Il documento, datato 15 ottobre, è stato sottoscritto da Matilde Tura, Erik Molteni, Mariagrazia Morini, Federico De Ponti, Laura Rossoni e Gianluca Pignatelli. Il progetto del data center è stato approvato dal consiglio comunale il 24 giugno dello scorso anno. L’intervento prevede il riutilizzo dell’ex tipografia Eurogravure, un edificio produttivo di 43mila metri quadrati nel comparto industriale Pip1, senza nuovo consumo di suolo per l’insediamento. L’accordo ha previsto anche l’estinzione dell’asservimento pubblico di parcheggio nelle pertinenze dell’edificio, con un’entrata straordinaria per le casse comunali superiore a 3 milioni di euro.

Già durante il dibattito in aula, i consiglieri avevano sollevato dubbi sulla sostenibilità ambientale della struttura. Nell’interpellanza chiedono, pertanto, di sapere se le loro osservazioni siano state trasmesse nelle successive fasi amministrative e come l’amministrazione intenda affrontare le criticità emerse dalla documentazione progettuale.

Uno dei punti centrali riguarda i consumi energetici: secondo i dati riportati nell’interpellanza, infatti, l’impianto richiederà 72 megawatt per il funzionamento dei server e 100,8 megawatt complessivi, considerando anche il raffreddamento. Il consumo annuo stimato è di circa 883mila megawattora, un valore che i firmatari paragonano a quello di una città di 300mila abitanti, circa dieci volte Treviglio. La struttura sarà inoltre dotata di 54 generatori di emergenza.

Restano da approfondire anche gli aspetti legati all’acqua. Il progetto prevede un sistema di raffreddamento a circuito chiuso, ma secondo i consiglieri la documentazione non chiarisce ancora completamente i fabbisogni idrici, l’eventuale utilizzo dei pozzi e le possibili interferenze con la falda sotterranea.

Un altro tema è quello del calore prodotto dall’impianto. Nell’interpellanza viene segnalata la mancanza di una quantificazione degli effetti sulle temperature nelle aree circostanti e nel contesto urbano. Sul fronte sanitario, invece, i firmatari chiedono ulteriori approfondimenti rispetto allo studio commissionato dalla società proponente.

Nel documento si riferisce che l’Istituto superiore di sanità e Ats Bergamo hanno richiesto integrazioni, tra cui una valutazione del rischio acuto e maggiori dettagli sugli inquinanti attesi. Ulteriori richieste hanno riguardato le emissioni dei generatori, il rumore, l’utilizzo delle risorse idriche e gli effetti sulla salute pubblica. Anche la commissione tecnica Via-Vas, Regione Lombardia e Arpa hanno chiesto approfondimenti su diversi aspetti del progetto.

La procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto riportato nell’interpellanza sulla base del portale del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, risulta “sospesa su richiesta del Proponente”.