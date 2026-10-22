Swing, boogie e rock’n’roll: al Daste torna “The Swing Home Night”

Dopo l’apertura di stagione a settembre, The Swing Home Night torna al Daste di Bergamo sabato 24 ottobre. Dalle 21.30 all’una, lo spazio di via Daste e Spalenga ospiterà una nuova serata dedicata allo swing, al boogie e al rock’n’roll, con la selezione musicale di DJ Raffo The Twist.

L’appuntamento nasce dal lavoro di The Swing Home, realtà bergamasca che affianca all’insegnamento del ballo l’organizzazione di serate e festival. Nella sua scuola di Gorle trovano spazio discipline come Lindy Hop, Boogie Woogie, Solo Jazz e Rockabilly Jive, alle quali si sono aggiunti, per la stagione 2026/2027, Balboa e Shag. Le serate al Daste portano questo percorso fuori dalle lezioni, offrendo un’occasione per ballare insieme e far incontrare la comunità cresciuta attorno alla scuola.

Alla consolle ci sarà Raffo The Twist, appassionato di sonorità degli anni Cinquanta e Sessanta e animatore, insieme a Houserockin’ Chris, del progetto “One Two Three Four – Vinyl Only!”, dedicato ai dischi a 45 giri e alle storie del rock’n’roll e del rhythm and blues. Per la serata bergamasca proporrà una selezione tra swing, boogie e rock’n’roll, seguendo il ritmo della pista.