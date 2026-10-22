Sarri: “A 5 minuti dalla fine non avrei mai pensato di perdere, siamo stati bene in campo”

Foto Andrei Eduard Huiala

Il tecnico dopo la sconfitta contro l’Ajax: “Ai ragazzi posso dire poco, un errore ci è costato un gol. Abbiamo vanificato troppe situazioni di superiorità numerica senza tirare, eravamo una situazione favorevole”

L’Atalanta cade anche ad Amsterdam sul campo dell’Ajax e non riesce a invertire il trend negativo delle sconfitte sui campi delle big, dopo i passi falsi in trasferta contro Juventus, Roma e Milan in campionato. Il grande acuto manca ancora ad una Dea che ad Amsterdam si piega solo nel finale, dopo una partita di enorme sofferenza con numerose occasioni per gli olandesi, mentre Ter Stegen di fatto i guantoni non se li è mai sporcati. Maurizio Sarri nel post partita ha affrontato questo e tanti altri temi.

Ajax-Atalanta 2-0, le parole di Sarri

L’analisi della partita – “La prestazione è stata tosta. Abbiamo fatto un errore e ci è costato un gol, ma non si può imputare più di tanto ai ragazzi. Nel primo tempo è stato a tratti di sofferenza, nel secondo tempo siamo usciti bene tante volte, con situazioni di superiorità numerica. Dobbiamo capire come mai abbiamo vanificato tante situazioni favorevoli, ma la squadra è stata in campo bene, con ritmo e intensità contro una squadra a buon livello. Io a 5 minuti dalla fine l’ultima cosa che pensavo era di perdere, era una situazione favorevole, non mi stava bene neanche il pareggio. Dispiace per i nostri tifosi che sono arrivati qui in tantissimi”.

Come uscire dalle difficoltà – “Bisognerebbe uscire con un risultato, ma non dobbiamo avere sconforto. Rabbia e delusione sì, ma niente altro. Abbiamo fatto una partita in crescita, intensa, seria, di buoni ritmi, ma vedo più aspetti positivi che negativi. Dobbiamo essere dispiaciuti e non abbattuti, ma consapevoli che stiamo facendo dei passi in avanti e che siamo una buona squadra, anche se dobbiamo limare tante cose perchè il nostro potenziale è di ottimo livello. Cerchiamo continuità all’interno delle partite”.

Gli errori – “A questi livelli abbiamo buttato via troppe superiorità numeriche senza tirare, nell’ultimo passaggio abbiamo sbagliato parecchio: è una cosa allenabile fino ad un certo punto. Ma si entra in certi dettagli, io devo guardare al fatto che abbiamo giocato una partita europea. Obric non doveva rimanere senza copertura su un avversario come Arokodare a cui concede chili e centimetri”.