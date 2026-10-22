Sabato di pulizia e cura del verde in tre quartieri: le iniziative con Legambiente

Bergamo. Tre quartieri mobilitati per prendersi cura degli spazi pubblici, raccogliere i rifiuti abbandonati e promuovere una maggiore attenzione all’ambiente. Sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 12, Borgo Palazzo, Carnovali e Santa Lucia ospiteranno tre iniziative di pulizia e manutenzione del verde urbano, promosse dalle rispettive Reti di Quartiere in collaborazione con Legambiente Bergamo, il Comune e Aprica, società del gruppo A2A.

Gli appuntamenti si inseriscono nella campagna “Puliamo il Mondo” e puntano a coinvolgere direttamente i cittadini nella cura dei luoghi condivisi. Una mattinata dedicata non soltanto alla rimozione dei rifiuti, ma anche alla sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente e al rafforzamento del senso di comunità.

Il primo appuntamento è a Borgo Palazzo, dove alle 10 i partecipanti si ritroveranno in piazza Sant’Anna per “Puliamo il Borgo!”. L’iniziativa è aperta a tutti e non richiede iscrizione. Ai volontari saranno forniti guanti, sacchi e pettorine; è consigliato indossare abiti comodi. Per informazioni è possibile contattare il numero 337 1125747.

A Carnovali torna invece “CuriAMO il verde”, giunta alla terza edizione. Il ritrovo è fissato alle 10 al parco Luigi Scarpanti, per una mattinata dedicata alla cura degli spazi verdi del quartiere. Anche in questo caso la partecipazione è libera e non è necessaria la prenotazione. Agli intervenuti è consigliato portare guanti usa e getta o da giardinaggio. Per informazioni: 320 4794666.

Il terzo appuntamento è a Santa Lucia, in Piazzetta Santa Lucia, dove si svolgerà “Puliamo il Mondo – Santa Lucia”, iniziativa promossa dalla Rete di Quartiere. Contestualmente è previsto un intervento di cura delle aiuole a cura dell’associazione Trapassato Futuro Aps. Per informazioni è possibile contattare il numero 333 5754452.