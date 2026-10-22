Ragazzo investito a Ghisalba, restano gravissime le condizioni del quattordicenne

Ghisalba. Restano gravissime le condizioni del ragazzo di 14 anni investito poco dopo le 22.30 di martedì 20 ottobre lungo la provinciale Soncinese, nel tratto tra Ghisalba e Martinengo. Il giovane, residente proprio a Martinengo, è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato trasportato in codice rosso.

Il quattordicenne camminava a bordo strada e non stava attraversando quando è stato urtato da un’Alfa Romeo Giulietta. L’impatto è stato violento: il giovane è stato sbalzato oltre il guardrail.

Restano da chiarire le ragioni per cui il ragazzo si trovasse in quel punto della provinciale. Non è noto se qualcuno lo abbia accompagnato fin lì e poi lasciato sul posto, né quale percorso stesse seguendo per raggiungere casa. Dopo l’incidente è stata rinvenuta anche la sacca della Tritium, la società calcistica di Trezzo sull’Adda in cui milita. In passato aveva giocato nell’UsO Zanica.

Al momento dell’investimento pioveva intensamente e il tratto di strada è privo di illuminazione pubblica. Le condizioni di visibilità potrebbero aver avuto un ruolo, ma la dinamica resta da accertare.

L’automobilista si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo, un’ambulanza e due automediche. Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza in ospedale per i gravi traumi riportati.