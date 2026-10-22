Provincia, partita aperta sugli equilibri della maggioranza: il centrosinistra cerca l’ottavo seggio

Il palazzo della Provincia in via Tasso

Poco più di un mese a domenica 29 novembre, quando in via Tasso sindaci e assessori voteranno per rinnovare il Consiglio provinciale. Ma la partita è già cominciata: si gioca nelle sedi di partito, tra liste da chiudere, nomi da scegliere e una vicepresidenza di cui si discute ormai apertamente. Da una parte un centrodestra che deve confermare la maggioranza senza litigare sugli incarichi, dall’altra un centrosinistra che punta a rafforzarsi in Consiglio. Si voterà con una novità: quattro seggi diffusi, a Bergamo, Treviglio, Zogno e Clusone. Lo scorso marzo la loro assenza, motivata con ragioni burocratiche, era stata la causa degli attacchi frontali all’ex presidente Pasquale Gandolfi. Questa volta la scelta punta a facilitare la partecipazione degli amministratori locali.

Nel centrodestra la formula resta quella consolidata da anni in via Tasso: tre liste separate, una per Fratelli d’Italia, una per Forza Italia e una per la Lega. L’obiettivo comune è confermare la maggioranza, poi ognuno cercherà di portare a casa più voti possibile. È qui che si annuncia la partita più delicata, quella della vicepresidenza, oggi affidata a Umberto Valois, segretario provinciale di Forza Italia. La sua nomina aveva spiazzato Fratelli d’Italia e Lega, che ora possono rivendicare un equilibrio diverso. Ufficialmente se ne parlerà dopo il voto, ma è evidente che il risultato delle liste peserà sulle trattative per vicepresidenza e deleghe. Sullo sfondo resta il rapporto con il presidente Gianfranco Gafforelli, a cui alcuni esponenti dell’opposizione rimproverano di essere troppo dipendente dagli equilibri dei partiti.

Fratelli d’Italia è già al lavoro. “Stiamo raccogliendo in questi giorni le disponibilità”, conferma il segretario provinciale Andrea Tremaglia. L’idea è una lista che rappresenti il territorio, “non solo tesserati ma anche civici”, senza il simbolo del partito e con il nome ‘Centrodestra bergamasco’. “Sarà aperta a tutti coloro che si riconoscono non solo in Fratelli d’Italia, ma nell’intera coalizione”, precisa. E aggiunge: “Saremo in opposizione al centrosinistra, per qualcuno l’ultima volta non era così chiaro”. Sugli incarichi il discorso si riapre dopo il voto: “Quando avevamo dato il via libera a Gafforelli avevamo stabilito che le deleghe sarebbero state fisse fino all’elezione del Consiglio. Per noi è scontato che dal giorno dopo se ne ridiscuterà.” Intanto negli ambienti politici bergamaschi circolano voci di un confronto interno tra Tremaglia e l’area del consigliere regionale Paolo Franco. Una dinamica già vista: da una parte l’investitura dei vertici nazionali, dall’altra i voti sul territorio.

In Forza Italia la lista è in costruzione. “Lunedì scorso c’è stato un vertice con i dirigenti e gli amministratori azzurri”, racconta Valois. Si punta a una formazione competitiva e rappresentativa dell’intero territorio: la corsa interna riguarda i tre consiglieri, ma l’ambizione è arrivare a un quarto, “confidando nel sostegno di amministratori civici e centristi” che fino a marzo si appoggiavano al centrosinistra: “A loro vogliamo trasmettere la nostra disponibilità a incidere sui territori dai banchi della maggioranza”. Valois è convinto che la sinistra non entrerà in maggioranza: l’obiettivo, sostiene, è “vincere lo spazio che va dalle destre alla sinistra, centro compreso”. Alla vicepresidenza risponde con prudenza: “Chiedere è sempre lecito. Gli equilibri saranno determinati alle urne”. La lista, l’ultima volta ‘Civici e Moderati’, potrebbe cambiare veste: “Stiamo valutando un restyling. Ma nella sostanza il nome ricalcherà questa proposta”.

La Lega, invece, punta sulla continuità e sul primato nella coalizione. “Entro settimana prossima raccoglieremo i nominativi”, assicura il segretario provinciale Fabrizio Sala. Stesso simbolo e stesso nome, ‘Per Bergamo responsabilità e territorio’. Il Carroccio guarda con favore ai seggi diffusi, che “faciliteranno la partecipazione”, e dichiara apertamente di voler arrivare davanti agli alleati. “Come in tutte le elezioni, saranno decisivi i numeri”, sentenzia Sala.

Sul fronte opposto, il centrosinistra lavora a consolidarsi e prova a conquistare un ottavo seggio, rispetto ai sette attuali, in una stagione che lo vedrà all’opposizione. La lista dei ‘Democratici e Civici’ è ormai chiusa. Il passaggio decisivo sarà l’assemblea degli amministratori del 3 novembre, che dovrà approvare candidati e documento programmatico. “Come sempre ci ancoriamo a due pilastri: civismo e progressismo – spiega il segretario provinciale del Pd Gabriele Giudici -. L’ambizione è arrivare a un numero consistente di consiglieri, confermando i sette attuali con la possibilità di arrivare all’otto per pesare di più”. E aggiunge: “La volontà è costruire con serietà un progetto, incalzando la maggioranza. Un lavoro corale, non solo del Pd”.

Il programma riprenderà due temi già al centro del confronto provinciale: un milione di euro in più per il trasporto pubblico nel bilancio della Provincia e maggiore trasparenza nell’assegnazione dei contributi ai Comuni, con l’intenzione di approfondire criteri, importi e distribuzione delle risorse.

La novità politica è l’ingresso di Azione nella lista. Il segretario provinciale Rossano Pirola, candidato con Forza Italia alla precedente tornata, stavolta non correrà ma sosterrà il centrosinistra. “La candidatura di due anni fa nasceva in un contesto diverso – spiega -. A livello locale il partito lascia facoltà ai direttivi di prendere posizioni ritenute opportune, ed è anche una questione di coerenza: a Bergamo sosteniamo l’amministrazione Carnevali, a Treviglio il candidato del centrosinistra Molteni alle prossime elezioni”.