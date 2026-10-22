Promoberg, Luca Pandolfi nuovo amministratore di Beauty to Business Summit

Lo ha deliberato mercoledì 21 ottobre l’assemblea dei soci della società. Si apre un nuovo ciclo, nel segno dello slancio e dei risultati raggiunti dalla manifestazione nelle sue prime tre edizioni.

L’assemblea soci di Beauty to Business Summit ha nominato Luca Pandolfi nuovo amministratore della società, in occasione della manifestazione in programma il 21 e 22 ottobre alla Fiera di Bergamo. La nomina si inserisce in una fase di sviluppo per Beauty to Business Summit, manifestazione ideata da Promoberg, che con la terza edizione consolida il percorso avviato e guarda alle nuove opportunità di crescita aperte dalla partnership con BolognaFiere Cosmoprof, siglata a fine 2025.

Con questa nomina si apre un nuovo ciclo per la società, che riparte dai risultati raggiunti e dal successo delle prime tre edizioni della manifestazione, compresa quella in corso; che ha dimostrato di avere potenzialità importanti e di saper rispondere alle esigenze di un comparto strategico per il territorio.

La collaborazione con BolognaFiere Cosmoprof rappresenta un passaggio strategico per rafforzare il posizionamento di Beauty to Business Summit all’interno della filiera cosmetica, valorizzando il legame con il territorio e favorendo nuove sinergie con il network internazionale di Cosmoprof. L’obiettivo è ampliare le opportunità per le imprese della filiera e accrescere la dimensione internazionale della manifestazione.