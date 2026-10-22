Problema tecnico al software di gestione del preferenziamento semaforico: mattinata di ritardi per l’e-BRT

Mattinata complicata per il sistema e-BRT che ha dovuto fronteggiare un problema tecnico al software di gestione del preferenziamento semaforico che ha causato notevoli ritardi lungo la linea sin dall’inizio del servizio. Il problema è stato poi risolto alle 9.30 e il servizio ha ripreso il regolare funzionamento, con il progressivo riallineamento agli orari programmati che a livello attuale stanno registrando ritardi inferiori ai 10 minuti.

“Ci scusiamo con i cittadini per i gravi ritardi che hanno condizionato il servizio e-BRT questa mattina e per i disagi che abbiamo causato loro. Il problema ha richiesto tempo per essere risolto e siamo ora impegnati per garantire il rapido ripristino della regolarità del servizio”, ha commentato Liliana Donato, Direttore Generale di ATB.