Papu Gomez: “Sogno di tornare a Bergamo e giocare un’ultima partita davanti ai tifosi”

“Ho un ultimo desiderio, se penso all’Atalanta. Tornare a Bergamo e ricevere un applauso dallo stadio, magari com’è successo a Ilicic”. Parola del Papu Gomez, che nella lettera pubblicata su “Specchiarsi”, la newsletter di Cronache di Spogliatoio, si è aperto tornando sul suo addio alla Dea del 2021 e la sua voglia di rivedere quei tifosi che non ha potuto salutare

“Quando me ne sono andato gli stadi erano ridotti a causa del Covid. Sono andato via da un giorno all’altro, perché era successo quel che è successo, in poco tempo. Non sono riuscito a giocare un’ultima partita lì, a salutare i tifosi. È una ferita. Anche se, dopo Siviglia, sono tornato a vivere a Bergamo e ogni giorno le persone mi hanno ricordato quanto affetto provassero per me. In strada, ovunque”.

“Io volevo rimanere all’Atalanta. La scelta è stata diversa, dall’altra parte non c’era la volontà di sistemare le cose. Ma la mia prima scelta, la mia priorità, è sempre stata l’Atalanta. Ho dovuto scegliere, una scelta obbligata perché altrimenti avrei perso la Copa América e il Mondiale. In quel momento giocavo in Nazionale e non potevo permettermi di rimanere fuori dal progetto. Siviglia mi ha accolto, a malincuore, però è andata benissimo: città e clima sono incredibili per giocare ad alti livelli”.

“Sono contento di aver fatto pace con Gasperini a distanza di anni. Se ci pensate, in 5 anni insieme c’è stato solo quell’episodio. Che sì, ha significato rottura, ma è stato un caso isolato. Quante volte in un lavoro capitano incomprensioni? Gasp è il migliore allenatore che ho avuto in carriera. Un fenomeno, che mi ha fatto fare il salto di qualità. Non ho più rancore verso di lui, niente di personale”, scrive l’argentino, da poco trasferitosi alla Forte Virtus in Arabia Saudita.

“Il primo giorno in cui ci siamo incontrati è stato spettacolare. Eravamo in ritiro a Clusone e mi aveva appena comunicato che mi avrebbe eletto capitano. Pretendeva tantissimo, specialmente dal punto di vista fisico e nessuno di noi era abituato a lavorare con quelle metodologie. Era tutto nuovo e all’inizio ho fatto davvero fatica. Abbiamo creduto nella sua idea e ha avuto ragione”.

Il rimpianto? “La Champions League del 2020. Vincerla… beh, un po’ troppo ambizioso, ma in una partita secca poteva succedere di tutto. Purtroppo siamo arrivati al limite: non avevamo più Ilicic, tanti infortunati. Sono uscito stremato, non avevamo cambi. Per il PSG invece è entrato Mbappé, che poi ha segnato. Contava anche avere la rosa più ampia e non era il nostro caso. Ma siamo arrivati a un passo dalla storia”