Nuova Demi, la cava si ferma per un giorno: l’arte di Lara Almarcegui invita a ripensare il valore dei materiali

Venerdì 16 ottobre interruzione temporanea per lasciare spazio all’osservazione del paesaggio e delle materie prime. Il progetto è proseguito alla Gamec di Bergamo con un confronto su geologia, architettura e sostenibilità

Brembate. Fermare per un giorno la produzione per guardare da vicino ciò che normalmente resta sullo sfondo: la materia da cui nascono edifici, strade e infrastrutture. È l’esperimento al centro di “Stopped Quarry”, l’intervento dell’artista spagnola Lara Almarcegui che venerdì 16 ottobre ha trasformato la Cava Nuova Demi di Brembate in uno spazio di osservazione e riflessione.

L’iniziativa, curata da Emanuele Guidi, rientra in “Ripensa, Rifiuta”, quarto appuntamento di Rigenera, il ciclo dedicato alla circolarità dei materiali promosso da Nuova Demi e ideato da Studio Gisto e hund. La riflessione è proseguita sabato 17 ottobre alla Gamec di Bergamo, con un incontro dedicato al rapporto tra risorse naturali, paesaggio e futuro dell’edilizia.

Dalle 11 alle 13 di venerdì il pubblico ha potuto osservare la cava in una condizione insolita, privata del movimento dei mezzi e dell’attività degli impianti grazie alla sospensione della produzione per l’intera giornata. Nessuna trasformazione fisica dello spazio, ma un cambiamento nel modo di guardarlo. Nel silenzio sono emersi la ghiaia, la sabbia, le stratificazioni del terreno e i segni lasciati dall’estrazione. Elementi che raccontano una storia in cui geologia e attività industriale si intrecciano, mostrando ciò che spesso rimane nascosto dietro il paesaggio urbano: l’origine dei materiali utilizzati per costruire le città e le conseguenze della loro estrazione sul territorio.

Lara Almarcegui, che nel 2013 ha rappresentato la Spagna alla Biennale di Venezia, dedica da anni la propria ricerca ai terreni in trasformazione, ai luoghi abbandonati e alla materialità dell’architettura. A Brembate il suo intervento ha invitato a interrogarsi sul percorso delle risorse naturali, dal luogo di origine al loro impiego nelle costruzioni, aprendo una riflessione sui consumi e sulle possibilità di rigenerazione.

Sabato mattina il progetto è proseguito alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, dove il direttore Lorenzo Giusti ha introdotto il dialogo tra l’artista ed Emanuele Guidi. Al centro dell’incontro il significato dell’azione realizzata in cava e il rapporto tra geologia, architettura, estrattivismo e trasformazione del paesaggio. Dal caso concreto della Cava Nuova Demi, il confronto si è allargato alle responsabilità della filiera edilizia e alla necessità di riconoscere nei materiali non soltanto risorse da utilizzare, ma anche elementi che custodiscono una storia ambientale.